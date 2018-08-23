羽球國手的搖籃 基中4校友勇戰亞運奪佳績

2018年08月23日 14:49 中時 張穎齊

周天成（報系資料照／季志翔攝）

陳宏麟（前）。（報系資料照／鄭任南攝）

李洋（左）與李哲輝（右）（報系資料照）。

第18屆亞洲運動會羽球男子團體4強賽21日落幕，中華隊最終以1比3不幸敗給大陸隊，但仍勇奪銅牌佳績。值得一提的是，前4點排出的選手中，「羽球一哥」周天成、陳宏麟、李洋、李哲輝都出身於羽球名校國立基隆高中。校方表示，基校友們傑出的表現也激勵了基中羽球隊的學弟們，期盼能繼續孕育羽球好手，為國爭光。

世界排名第6的周天成今年28歲，是台灣本土男子單打最高排名，2007年從基中畢業後，就讀國立體育大學，24歲便在法國羽毛球超級賽奪冠，成為台灣首位在世界羽聯超級系列賽奪冠的男單選手；去年更在全英羽毛球首要超級賽晉級4強，寫下台灣男子選手最佳紀錄。

周天成在此次印尼亞運的羽球男團4強賽中，扛下第1點單打，並對上世界排名第2的大陸選手石宇奇，最後周以21比19獲勝，替中華隊拿下第1點。

現年32歲的陳宏麟，則是2005年畢業於基中的校友，主攻男子雙打，2009年與基中同學林祐瑯搭配組合，贏得中華台北公開賽男子雙打冠軍，成為該項目歷年來第2個地主冠軍，也是1995年改制為公開賽以來的第1個地主冠軍。

年僅23歲的李洋，2012年才從基中畢業，去年奪下世大運羽球比賽混合團體金牌、法國羽球超級賽男子雙打冠軍等佳績，是目前世界雙打排名第7名。24歲的李哲輝是基中2011年畢業的校友，從2015年開始就與國小到高中以來都就讀同校的學弟李洋搭檔，屢獲佳績，此次2人在亞運表現也十分亮眼。

「他們靠著堅忍不拔的毅力，造就基中羽球搖籃的聲譽！」校方表示，羽球隊在總教練鄭永成領軍下，培育出這麼多名傑出校友，他們的表現不僅為基隆、台灣爭光，也激起了學弟們高昂的鬥志，期盼同學們持續努力，再奪佳績！

(中時 )