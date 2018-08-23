陳規馬隨蔡加碼！林濁水曝詭異外交籲：總統改改吧

2018年08月23日 14:21 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

總統蔡英文這個月12日至20日展開「同慶之旅」出訪友邦巴拉圭及貝里斯，並過境美國洛杉磯和休士頓。然而，前民進黨立委林濁水指出，總統回國後，總統府做的民調題目都跟美國有關，林直言，拿過境美國待遇向國人驕傲的怪異外交在陳水扁發明後，陳規馬隨蔡加碼。「經過上次訪巴拿馬、訪非和這次，教訓已經一而再，再而三，誠懇呼籲總統改一改了吧」。

蔡英文總統出訪友邦巴拉圭與貝里斯，是美國總統川普3月16日簽署「台灣旅行法」生效後首次過境美國。此次總統過境美國有三項突破，分別是包括作為元首首度前往台灣駐美機構參訪，首度前往美國聯邦機構參訪，以及開放媒體全程採訪。

然而，林濁水在奇摩「政事觀察站」撰文指出，台灣總統真的重點在美國過境的待遇問題，可以説是世界獨一無二的古怪外交了。林說陳水扁當總統時高嗆烽火外交，但只建交4國卻斷10國，且都是迷你小國，4國加總人口才54萬；而斷交方面，由於大國已被兩蔣斷光了，所以斷的談不上什麼真的大國，但規模也不是迷你國，所以加起來是5,320萬。林濁水說陳水扁的烽火外交其實都只是在迷你小國中打轉，但陳水扁仍賣力進行，且就這過程中，「出訪小國，重點在美國過境待遇」的外交怪招就被陳水扁發明出來。

林濁水指出，這種特種外交就成了模式，陳規馬隨蔡跟進，阿扁向美國爭待遇爭最用力，一旦出訪，這就是中華民國外交官最辛苦的工作重點；馬雖循模式而行，但較低調；到了小英，看到民調題目這樣設定，就知道蔡英文決心更要把阿扁模式發揚光大。

「美國過境待遇真的是那麼偉大嗎？」林濁水說總統三大突破，突破到比人家小小部長不如。林說台灣任何總統到美國都一樣，但委屈到這樣的待遇，總統卻敲鑼打鼓，令他感到傷心還是傷心。他衷心希望，這一個扁規馬隨蔡加碼的模式趕快就結束了。

(中時電子報)