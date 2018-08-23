《時來運轉》運彩報報 - 亞運足球頻爆冷 16強大分居多

2018年08月23日 14:15 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

亞運男子足球已踢完小組賽，8月23日起展開16強淘汰賽階段，淘汰賽都是一場定生死，如果90分鐘加傷停補時結束後雙方平手，則加時30分鐘（上下半場各15分鐘），如果仍然平手則以互射十二碼的PK戰分勝負。

足球比賽常常爆冷已不足為奇，像亞運和奧運這種年齡限制23歲以下球員（每隊最多可加入3名超齡球員）參加的比賽，尤其容易出現意料之外的結果。今年亞運也不例外，像2010廣州亞運的冠軍日本，小組賽首戰僅以1：0小勝尼泊爾，最後1輪小組賽更爆冷以0：1不敵越南。衛冕冠軍南韓同樣出現滑鐵盧，第2輪1：2輸馬來西亞，幸好另外兩輪都獲勝，包括最後1輪由孫興慜攻入致勝球1：0力挫吉爾吉斯。

16強對戰組合已經全部底定，B組3連勝1球未失的烏茲別克被捧為大熱門，將與A組第3名晉級的香港爭入8強，以雙方小組賽的發揮來看，當然看好烏茲別克能夠闖關；A組次名的巴勒斯坦對壘C組次名的敘利亞可說是旗鼓相當；D組首名的越南與E組第3的巴林交鋒，越南同樣3連勝1球未失，巴林失球數多達10個，以小組第3吊車尾晉級，可看高越南一線；F組首名的伊朗迎戰E組次名的南韓，是16強最矚目的一場大戰，南韓能否衛冕金牌並且幫孫興慜的兵役解套，全世界都在等著看。

下半部籤表同樣強隊如林，3連勝居C組榜首的中國，強碰F組第3名出線的沙烏地阿拉伯，F組是死亡之組，4隊都是1勝1和1敗，最終只有落居第4的緬甸被淘汰，不過中國在小組賽連勝敘利亞和阿聯大公國，應付中東球隊頗有心得；地主印尼順利搶得A組首名，對壘C組第3的阿聯大公國稍佔優勢；馬來西亞拿下E組首名，16強迎來D組次名的日本，馬來西亞在小組賽可以戰勝南韓，面對沒有超齡和旅外球員助陣的日本，有能力更上層樓；最後一個對戰組合是B組次名意外出線的孟加拉，對壘F組次名的北韓，小組賽進攻能力較佳的北韓，應能順利晉級。

淘汰賽是一場決生死，通常會比小組賽更注重防守，出現小分（2.5球）的機率較高，但16強由於還有不少強弱的對壘，反倒是押大分較佳的時機，前兩屆亞運的數據可作為參考比較。

(中時電子報)