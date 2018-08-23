總統支持度「低谷向上」？唐德明：別用過期民調自我催眠

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旺報

民進黨23日召開記者會公布最新民調，稱43.4%的民眾滿意蔡總統表現，48.7%不滿意，而且民進黨中央還特別強調蔡總統的滿意度、支持度都是「低谷往上走」。國民黨文傳會代理主委唐德明表示，這份民調數據「與近期大多數民調結果大相徑庭」，也認為人民的不滿，不會被過期的民調數字所掩蓋。

唐德明指出三點，首先，在差不多時間所做的民調中，蔡總統的滿意度僅約兩成多，像是致公黨委託趨勢民調在8月13日至14日所做的調查，僅27.4%的民眾滿意蔡總統表現，53.6%感到不滿意；台灣競爭力論壇在8月11日至13日的調查，蔡總統滿意度僅22.8%，不滿意度達到68.7%。民進黨所做的民調明顯是在自我吹捧、自我催眠，忽視民眾普遍不滿的真實民意。

其次，這份所謂的「最新民調」，是在上周末8月16日至18日所做，做好民調，卻隔了一周才公布，不但數據根本不新，而且讓人懷疑居心何在，是不是根本就是把這份民調當成擦脂抹粉的文宣品。

最後，本周發生了民進黨執政以來第五國斷交的重大事件，因此，上周所做的民調已經完全無法反應最新民意，民進黨堅持公布形同作廢的民調，不過就是為了選舉罷了。

唐德明強調，人民的不滿，不會被過期的民調數字所掩蓋；執政的無能，也不會因為夜行吹口哨就消失。民進黨還是應該正視民意需求，認真做實事才對，不要再走旁門左道了。

(旺報 )

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