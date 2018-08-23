南韓新國防白皮書 擬刪「北韓是敵人」的表述

2018年08月23日 14:22 中時 王嘉源

南韓國防部正在探討從文在寅政府上台後首次發行的「2018年國防白皮書」中，刪掉「北韓政權和北韓軍是我們的敵人」這一表述。據分析，南韓政府尊重承諾全面停止一切敵對行為的《板門店宣言》精神，積極落實《板門店宣言》，因而採取上述措施。

南韓《中央日報》中文網23日報導說，該表述首次出現在2010年「延坪島事件」爆發後發行的「2010年國防白皮書」中。南韓國防部相關人士表示，「國防白皮書專題組正在充分考慮韓半島安全局勢的同時製作草案」，「將反映4月27日韓朝兩國首腦通過《板門店宣言》協議的事項」。

國防白皮書主要負責對內外宣傳南韓政府的國防政策，從2004年開始每兩年於偶數年發行。2018年版將於今年12月發行。2016年國防白皮書在說明國防政策（34頁）部分明確，表示「北韓一直以來的軍事威脅和挑釁（……）對我國安全造成重大威脅」，「只要該威脅持續存在，那麼其執行主體北韓政權和北韓軍就是我們的敵人」。

南韓國防部之所以研究從國防白皮書中刪掉「敵人」這一詞，是因考慮到《板門店宣言》後韓半島局勢的變化。南韓政府相關人士轉達稱，「南韓政府一邊在官方手冊中將北韓軍規定為敵人，另一邊卻與北韓商討消除敵對行為，這本身就有矛盾」。另一位相關人士表示，「現有的國防白皮書中加入了『只要威脅持續』這一前提」，「北韓開始進行無核化談判，因此有必要對前提局勢發生改變這一點重新進行評估」。南韓國防部正在尋找可代替「敵人」來表述北韓威脅的詞語，例如「軍事威脅」等等。

但在北韓核導、常規武器威脅依然如故的情況下，南韓軍的對內、對外文件中「北韓=敵人」的表達和邏輯就將面臨消失。對此有輿論擔憂，在對朝應對態勢因韓美聯合軍演暫停而出現惡化的情況下，南韓軍人的思想武裝也可能因此被解除。南韓國家戰略研究院統一戰略中心負責人文成默（音，預備役陸軍准將）指出，「敵對行為中止與敵對關係終結相差甚遠，因此這樣做不恰當」。

另據《朝鮮日報》中文網報導，南韓國防部還計劃在今年出版每隔五年發行的《軍人精神戰鬥力教育基本教材》，而在本次修訂中，將刪除稱北韓為「現有的威脅實體，南韓明確的敵人」的內容。基本教材原本由18個章節構成，本次將大幅刪減至12個。涉及「威脅南韓的從北勢力」等內容的「在思想戰爭中取得勝利」的章節被通篇刪除，還刪掉了「親朝勢力」、「主思派」等表達。

(中時 )