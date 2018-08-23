海峽青年節 龍華科大文創系獲最佳創意獎

龍華科大文創系學生鄭淑文，參加第六屆海峽青年節文創商品設計大賽，獲得最佳文創商品創意獎。(龍華科大提供)

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龍華科大文創系學生，參加第六屆海峽青年節文創商品設計大賽，向評審說明創作過程。(龍華科大提供)
龍華科大文創系學生鄭淑文、何盈璇、楊子瑩，參加第六屆海峽青年節青年創夢市集。(龍華科大提供)

龍華科大文創系參加第六屆海峽青年節「青年創夢市集暨文創商品設計大賽」，獲得最佳文創商品創意獎與佳作等獎項，同學鄭淑文、何盈璇、楊子瑩等人在系主任趙龍傑指導下，帶著自己的文創商品前往福州青年節現場參展，當地廠商展現高度興趣，並與同學簽2年合作協議，在學期間擔任特約設計師，畢業後更優先提供工作機會，從事文創設計工作。

本次活動由時際創意傳媒帶領台灣多所學校師生前往福州，參與創夢市集與文創商品設計大賽，同學在琅岐交流營地及三坊七巷心意會美術館等地，展出自己的創作，同時彼此學習與交流。

主辦單位也特別安排文創設計領域專家，現場與學生交流指導，並針對文創商品設計競賽各項作品評分。龍華科大文創系學生鄭淑文，手創燈具作品，因兼具豐富創意與閩式特色，深獲青睞，獲得文創商品最佳創意獎。何盈璇及楊子瑩的作品，也獲得佳作獎項。

鄭淑文表示，很開心能參加此次海青節活動，獲得文創商品最佳創意獎與佳作等獎項，能獲得兩岸老師肯定以及與不同的同學們交換技藝、學習兩岸之間設計的觀點，獲益匪淺。指導老師趙龍傑則指出，龍華科大積極鼓勵學生參與國內外各類競賽，從中汲取經驗，體驗不同地方及不同文化所帶來設計的衝擊。期待未來學生們能放寬視野，吸收不同的文化體驗，讓自己的文創更全面、更多元，成為文創產業炙手可熱的人才。(楊宗灝)

(中時 )

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