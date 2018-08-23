《時來運轉》運彩報報 - 亞運男籃 中華卡達關鍵戰役預測

中華男籃前鋒胡瓏貿持球進攻。(資料照, 陳怡誠攝)

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中時電子報

亞運五對五男子籃球小組賽共分成4組，中華隊與日本、卡達以及香港同為C組，4隊將取前兩名的隊伍晉級8強淘汰賽，目前戰況中華隊以2勝0敗暫居分組第1、日本2勝1敗緊追在後、卡達1勝1敗排名第3、香港0勝3敗已無緣晉級，C組剩下最後一場中華與卡達的比賽將於本周六(8/25)17:00進行，若是中華隊順利擊敗卡達，將以分組第1之姿晉級8強；不幸輸掉的話，會形成3隊戰績2勝1敗互咬，由勝分差較佳的兩隊出線。

卡達8/14與香港對戰以10分之差勝出，但兩隊在實力上的差距可不僅如此，該役卡達禁區打的強硬，前3節結束卡達已大勝香港25分，末節大多時間以板凳球員出賽，明顯未出全力才讓香港追近比分。卡達8/16敗給日本11分，端看命中率雙方不相上下，在籃板方面卡達甚至比日本多摘下8顆，比較可惜的是全場出現了高達17次失誤，這個數字可比日本多出一倍有餘，是卡達輸球的致命原因。

週六台卡之戰卡達為了出線一定會拚出全力，中華隊想要穩操勝券一定要把握以下兩點，第一是鞏固籃板，卡達原本球風就剽悍的他們在關鍵戰役籃下爭搶只有更加強硬，少了戴維斯的中華隊必須確實做好卡位減少對方二次進攻的機會；第二要師之於日本，日本贏卡達之役巧妙使用黏巴達式的防守，讓技巧沒那麼細膩的卡達後衛失誤連連進而奠定勝基，正所謂「他山之石，可以攻錯。」中華隊可要好好效仿。

投注策略方面，論實力中華隊技高一籌，但卡達無路可退容易打出超水準的表現，估計本役中華隊雖可拿下勝利，分差很可能只落在10分之內，雙方力拚防守且肢體接觸多的情況下體能消耗極大，預測會出現小分賽果。

(中時電子報)

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