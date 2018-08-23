5寶媽酒駕怕被關 竟要大女兒「舌吻換錢」

2018年08月23日 14:48 中時 李文正

從事舊貨買賣的婦人因酒駕遭罰款4萬2000元，但因缺錢繳納擔心自己被抓去關，要求女兒向男友借錢，並「犧牲」自己換取4萬5000元。前年12月兩人約在八里廖添丁廟的女廁內，17歲女兒同意讓男友舌吻、撫摸胸部，之後男友覺得被騙錢控告詐欺，整起案件因而爆發，士林地院調查，酒駕母夫妻養5名小孩，引誘女兒與他人進行猥褻行為，判處有期徒刑1年10月，可上訴。

婦人前年9月5日因酒後駕車遭判處徒刑，雖然得易科罰金，但家庭經濟困頓，沒錢繳納，為了避免自己入監服刑，婦人與17歲大女兒商量，希望能向男友借錢，並以親、摸作為交換條件，母、男友透過臉書對話，講定交易內容。

17歲少女擔心母親被抓去關，願意「犧牲自己」，去跟男友拿錢，兩人前年12月12日12時半約在廖添丁廟的女廁，讓他舌吻，並觸摸胸部，並將4萬2000元交給母親，自己拿走3000元，讓母親能順利繳納罰金。

少女後來甩了男友，沈認為婦人口口聲聲說自己是「岳母」，拿錢後女友竟就過河拆橋，憤而控告2人詐欺，整起「交易」因而曝光，經高檢署轉士林地檢署偵辦後起訴。

法官認為，兩人雖然是男女朋友，但母親與男友的Line訊息，認定是「借金錢換猥褻」，引誘女兒為有對價之猥褻行為，判處徒刑1年10月，犯罪所得4萬2000元沒收，若是定讞以後將會入監服刑，全案仍可上訴。

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(中時 )