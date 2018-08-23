小英誇「治水有功」台南淹大水 羅智強：民進黨準備推給誰？

2018年08月23日 14:30 中時電子報 邱文秀

熱低壓登陸南台灣，暴雨襲擊下，一小時就降下超過100毫米的累積雨量，台南、高雄等地先後傳出淹水情形，不少網友紛紛在「爆料公社」貼出慘況，直呼實在太可怕，也痛批逢暴雨必淹，治水到底治到哪去了？

成大醫院與成功大學之間的小東路上猶如一條小河。（曹婷婷攝）

成大醫院與成功大學之間的小東路上猶如一條小河。（曹婷婷攝）

台南成功大學勝利路淹大水 (圖／翻攝自爆料公社)

熱低壓登陸南台灣，暴雨襲擊下，一小時就降下超過100毫米的累積雨量，台南、高雄等地先後傳出淹水情形，「飄飄河」、「水上摩托車」、「潛水艇」等狀況百出，還有公共電話變水龍頭。國民黨台北市議員羅智強貼出台南災情，說這就是被蔡英文稱讚「治水有功」的台南市，問民進黨又準備推給誰了？

受熱帶性低氣壓及外圍環流影響，中央氣象局持續發布豪雨特報，台南市今天一早降下豪大雨，持續約一個小時大雨不歇，市區多處交通壅塞，不少路段都出現積水，小東路成大醫院跟成大校區之間還出現一條「小河」，積水至腳踝、小腿肚，不少路人涉水而過，驚呼連連。

羅智強轉發台南災情新聞，說這就是被蔡英文稱讚「治水有功」的台南市!他表示，徐國勇才說「台中治水，已達最高境界」，馬上就豐原淹水，台中市府把責任推給廠商。

現在台南淹水，羅智強問，民進黨又準備推給誰了？他說，我猜最後可能是推給地心引力，否則怎麼會淹水呢?

(中時電子報)