颱風等級暴雨狂轟 高雄網友跪求「放假」

高雄市下了一上午的豪雨，部分地區積水，造成汽機車拋錨、四處塞車。（吳江泉攝）

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中時電子報
/綜合報導、中時/
高雄市23日瞬間強降雨不斷，造成多處積水成災，路上有多部汽機車拋錨。圖為新興區民生路淹水情形。（警方提供） (中央社)

以為颱風沒來，南台灣竟陷入暴雨轟炸的世紀末日景像！短短半日強風豪雨，大半個高雄泡在水裡，開車出門民眾哀嚎不已。但壞天氣威脅並未解除，氣象局今下午1點又對高雄、台南發布大雷雨特報，致災性大雨仍會持續下到深夜，民眾抱怨，「好歹宣布放假吧！這種天氣怎麼出門」。

今日致災性暴雨襲擊，民眾幾乎沒有太大心理準備。不少人以為，颱風燕子未成形不來了，未料它以熱低壓強勢登陸屏東東港，帶來有如颱風等級的強風豪雨，令人猝不及防。暴雨轟炸南台灣，從屏東、高雄、台南一路往北挺進，全台灣包括中部、北部全部躲不過暴雨威脅，換句話說，熱低壓帶來的西南氣流仍會持續帶來豪大雨，災情勢必逐步擴大。

南台灣民眾被雨卡住的災情，第一時間在臉書爆料公社、爆怨公社等社團發布，令人強烈感受這場暴雨轟炸的恐怖景像。另外，也有民眾炮轟地方政府不作為，讓民眾跪求「好歹宣布放假吧！這種天氣怎麼出門」、「高雄市政府是在睡覺嗎？？？狂風爆雨還不決定停班課！」、「民進黨執政，品質保證~淹水」。

依行政院人事總局規定，必須在24小時達350毫米的大豪雨，才達到放假標準，但部分地區如果有特殊因素，還是可以通報縣府自行放假。根據中央氣象局預估，高雄市白天12小時累積雨量達150至300毫米，尚未達停班停課標準。

(中時電子報)

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