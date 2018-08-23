水砲炸到潘孟安 縣民諷「等縣長家淹水就放假了」

2018年08月23日 14:33 中時電子報 莊楚雯

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今天是823金門砲戰紀念日，卻巧遇熱低壓來襲，南臺灣也慘遭「水砲攻擊」，多處淹水、汽車滅頂，有如世界末日。卻因未達颱風標準，各縣市首長也不敢宣布放假，屏東縣長潘孟安在臉書發文，要大家出門小心，讓縣民們氣炸，只說幹話不放假，有什麼用！「縣長我沒有水上摩托車的駕照...」、「起床喔，準備登船勘災」、「等縣長家淹水就放假了！」

今天早上7點半，潘孟安在臉書溫馨提醒，「早安，雨勢可能達豪雨等級，留意瞬間強降雨、大潮，請各位朋友出門小心」，一點也沒有要宣布停班停課任何政策，如今屏東各處大淹水，被網友們灌爆臉書，罵聲一片。

還有不少縣民擔心自己回不了家，向潘孟安喊「到處都淹水，是要我們下班要划船回家嗎？」、「狂風暴雨，這種天還在上班課，很誇張」、「反正他要卸任了，根本就不管屏東人民死活」、「我們老闆已經自行宣布放假了，潘縣長不跟進一下嗎？要不要起床出來外面看看風雨如何？」

更有人酸說，「成天坐在室內吹冷氣，根本不知道外面風雨有多大，現在東港風雨根颱風ㄧ樣，百姓只能自求多福，官員滑手機說聲：小心，就完事了⋯真方便」。

(中時電子報)