高雄淹大水還發佛系聲明 高雄代理市長許立明臉書慘遭灌爆

2018年08月23日 14:35 中時電子報 林毅

高雄淹大水，市府遲遲沒作為，當地居民痛批高雄市府「還在睡」 (圖／翻攝自爆怨公社)

憤怒網友灌爆許立明臉書 (圖／翻攝自臉書)

憤怒網友灌爆許立明臉書 (圖／翻攝自臉書)

憤怒網友灌爆許立明臉書 (圖／翻攝自臉書)

熱低壓橫掃南台灣，重創台南、高雄，多處淹大水讓民眾苦不堪言，然而一直不見市府做出應對，直到將近下午1點，代理市長許立明才發出聲明，但內容讓許多人無法接受，湧入臉書公幹許立明說幹話。

熱低壓雖然沒有增強為颱風，但帶來的致災性豪雨遠遠超出預期，甚至出現一小時108毫米的雨量，導致多處淹大水，但市府卻一直沒有做出應變，也沒有宣布放假，引發不少民眾不滿，直到下午1點許立明才在臉書發出聲明，表示12點已經成立防災中心，市府也已入內坐鎮，民眾遇到問題可以打1999，但依舊沒有表示可以放假。

憤怒的民眾紛紛湧入臉書，痛罵：「還不放假？自己出來走，別躲防災中心啦」、「終於睡醒了嗎」、「原來高雄有市長啊，我現在才知道」、「水淹多久了12點才成立防災中？今天愚人節？」、「我只有機車耶，市長你要載我去上班嗎」、「市長早安，睡到現在啊？」，還有PTT網友將許立明280字的聲明用30字神翻譯「我有在監控，請大家繼續努力，有問題如淹水、土石流請撥1999」，讓不少網友笑翻「畫重點專家4 ni？」。

(中時電子報)