熱低壓北上2路徑 專家：強降雨才正要開始

2018年08月23日 14:35 中時電子報 林郁庭

受到熱帶性低氣壓（TD）登陸屏東東港，及其外圍環流影響，中南部地區出現強降雨，天氣職人吳聖宇在臉書上表示，該熱低壓南側有明顯的西南風強風軸以及西南、西北風交會輻合區，也就是隨著TD往北深入陸地北上，真正強降雨才正要開始。

吳聖宇分析，模式給出TD登陸後可能有A跟B兩種路徑，A路徑是翻過山進入東部、東北部近海後北上，這樣路徑對於中南部有直接豪大雨威脅，並且隨著TD北上，北部、東半部降雨也將從下午到晚間起逐漸增大。

吳聖宇接著指出，B路徑則是中心翻不過中央山脈，直接沿著山脈西側往北移動，然後再逐漸轉彎趨向福建沿岸，這樣的路徑對於中南部豪大雨的威脅將會更大，中心南側的強風軸以及輻合區等於直接被拉到中南部上空，上午先從南部開始，然後下午再逐漸擴展到中部，對北部、東半部的影響會相對小一點，但是從晚間開始也會出現較大的雨勢。

吳聖宇強調，這兩種路徑都會帶來局部強陣風，尤其是中心以南區域伴隨強風軸的部分，會有較明顯的風勢出現，提醒TD的影響正要開始，並且會持續到明天周五(24日)，雖然它進入陸地後發展為颱風的機會降低，但還是要特別注意它帶來的豪大雨威脅，尤其是中南部的朋友請務必嚴加防範可能造成的影響。

(中時電子報)