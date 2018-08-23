原本屬意給李建復 鄭怡反唱紅〈月琴〉

2018年08月23日 14:37 時報周刊 林彥君

鄭怡日前上中視《改變的起點》專訪，她過去以一首〈月琴〉震驚台灣歌壇、傳唱至今，不過淡出歌壇十多年的，她透露，這首歌當年作曲者蘇來屬意李建復唱，認為李建復的聲音比較有民族英雄胸懷，但鄭怡表示：「為什麼你覺得只有李建復能唱呢?你不覺得我也可以唱嗎?」從此這首歌也成了鄭怡的代表作。

鄭怡開玩笑說，若當時決定給李建復唱，就會變成很像〈龍的傳人〉版本的〈月琴〉，她也把歌調整「把最後一句『再唱一段思想起』那個高音調到前面來，變成清唱」，也成為現在聽到的版本，身為李建復好友的她，之後究竟有沒有讓李建復知道這件事？鄭怡笑不好意思的說：「我們還是不要提這個往事比較好！」

鄭怡的〈小雨來的正是時候〉當時紅遍大街小巷，但也因為爆紅速度太快，讓她壓力很大，她表示：「我是台大畢業，別人期許應該表現更好，但20出頭的年紀不太懂得人生百態，有的時候難免自己的性子上來了就會有點任性，所以被封殺過很多。」

她之後淡出歌壇，結婚、生子、移民甚至開麵包店過生活，她表示都是自己的選擇，如今孩子大學畢業，她也想要回來歌壇過過歌癮，對於人生的每個轉折，鄭怡鼓勵大家，「不要害怕改變，抓住機會，或許就會開啟人生想像不到的另一面」。《改變的起點》週六下午2點播出。

(時報周刊)