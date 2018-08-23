二等親都患肺癌 小心肺癌家族化

2018年08月23日 14:46 中時 林周義

吳小姐的媽媽和大姊都因肺癌過世，雖然她的身體並無大礙，但她仍不放心，前往醫院檢查。一經檢查，就發現罹患第一期肺癌。萬芳醫院胸腔外科主治醫師林洧呈表示，遺傳基因和共同生活環境都與肺癌的罹患息息相關。有肺癌家族史的人，千萬不能掉以輕心。

根據衛福部統計，肺癌已經連續10年高居台灣十大癌症死因第一名，2015年就有接近9,000人死於肺癌。萬芳醫院胸腔內科主治醫師許翰琳指出，肺癌初期並無任何明顯症狀，有些人即使作息規律，仍不幸罹患，等到症狀出現時都已到達晚期。

萬芳醫院兩年內共發現15個肺癌家族史的案例，8成以上都在二等親以內，吳小姐就是其一。因害怕自己也會患病，到院檢查發現罹患第一期肺腺癌，術後已恢復健康。而她的二姐也查出肺部有1公分大小的結節，便開刀切除。院方表示，吳小姐的家族幾乎全員都患有肺癌。

根據台灣肺癌學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會及中華民國放射醫學會聯合訂定的「低劑量電腦斷層肺癌篩檢共識宣言」中，高風險族群，如：擁有30年抽煙史的55-74歲者、仍在抽菸或戒菸未超過15年者，以及有肺癌家族史者，建議進行篩檢，以利早期治療。

林洧呈表示，若在初期立即進行手術切除，恢復的狀況都會不錯，只要持續追蹤即可。他也提醒高風險族群，千萬要提升自己的「病識感」，為健康把關。他建議一般民眾，每2、3年進行一次篩檢，避免吸菸。另外，外出時攜帶口罩，減少PM2.5對肺部的不良影響。

(中時 )