極限人體積木 特技表演挑戰小巨蛋

2018年08月23日 14:46 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

提到特技表演，一般民眾對於這項體育表演較為陌生，大家較為熟悉的可能是太陽馬戲團和大娛樂家這部電影。在臺灣，有一群人在這項領域中不斷耕耘著；即使技術條件、場館設備無法和國外相比，他們仍然在有限的條件中創新突破。國民體育日體育表演會邀您9/8一起到現場為這些特技演員們加油喝采。

「這次的表演，我們很想讓大家知道¬¬－這個項目很難，但我們追求的不是崇高的地位，而是屬於自己人生的榮耀。」負責統合表演的劉士毅教練說。和以往表演不同的是，這群特技演員們在小巨蛋舞台上是主角，而不只是活動中的配角。這樣難得的機會，要讓更多人知道臺灣的特技團體，呈現的表演也足以和國際比拚。

這次高空特技的呈現，是由劉士毅教練統合臺灣特技團、臺北市立大學運動藝術學系特技舞蹈組以及「舞。空。術」表演設計團隊，以高空為主軸，特別以彈簧繩展現高難度動作，並包含了新的特技技巧，像是馬戲團的立方體、大鐵環、變臉、極限人體積木及高空特技等等。‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

變臉表演。（體育署提供）

談到這次表演的主題，劉士毅教練說：「我們把它定位為，辛酸的榮耀。」辛酸代表的是，特技這個行業雖然存在了很久，和其他運動項目相比仍是弱勢團隊，往往在一個表演結束後，如同煙火般燦爛而短暫。榮耀代表的是，日積月累下為了藝術的付出，在小巨蛋舞臺上濃縮成八分鐘精華，達成屬於自己人生的里程碑；在絢爛的背後，有著艱澀的路程。

對這群特技演員們來說，這次在小巨蛋的表演是個相當大的挑戰。 臺灣特技團團長王動員表示，平常無論是訓練還是排演，都是在學校的場地練習。對於小巨蛋這麼大的舞台空間，臨場的空間感需要在短短三天內適應，包括高度、動作都需要做模擬測試。這樣的歷程對這些演員們來說，會是一個很大的成長和蛻變

。

「很享受在空中的感覺，就像小鳥飛一樣。」臺灣特技團團員許靜茹說道，對於這次難得能在大舞臺演出，她表示除了期待也更希望自己的身體有不同的刺激和發洩，要讓觀眾感受到他們有多麼熱愛這項運動。

期待看到他們的表現嗎？國民體育日體育表演會已經開放免費索票，相關訊息可搜尋「i 運動」(http://isports.sa.gov.tw/ )查詢。

9月8日當天若無法到小巨蛋親身感受的民眾也不要太失望，體育表演會將同步於TVBS歡樂臺、緯來體育臺、MOD TVBS精采臺、TVBS YOUTUBE頻道、體育署moe Sports、LINE TV、i運動FB粉絲團等平臺進行直播，讓全國觀眾收看彷彿親臨現場的演出實況。

(中時電子報)

高空皮吊。（體育署提供）