低碳醫院興起 誓每年減碳1％

記者會現場合影，由左至右分別為高雄小港醫院副院長洪志興、環保署副處長黃偉鳴、國健署署長王英偉、台安醫院院長黃暉庭、慈濟醫院副院長林名男。 林周義／攝影

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林周義

全球氣候變遷，各界開始重視環保，如今醫院也加入節能減碳的行列。衛福部國健署署長王英偉表示，醫療院所是全球最耗能的產業之一，佔總能源消費的14.9%。2010年，國健署獲准成立「健康促進醫院與環境友善國際委員會」，與各家醫院合作，承諾每年為地球減碳1%。根據去年的統計，91家醫院中，已有88家醫院達到健康醫院標準。

醫院作為全球最早以24小時運作的工作場域，用電量相當驚人。慢性疾病防治組組長賈淑麗表示，國健署以三階段推動低碳醫院計畫，並以2007年為基準，預計到2020年降低13%碳排放量，找出問題、對症下藥，並在最後將醫院轉型成環境教育中心。

參與計劃的醫院之一，台安醫院，院長黃暉庭表示，台安醫院長期推廣素食及健康飲食，院內不提供肉類和販賣機。與葷食比較，每天每人減少了1.5公斤的碳排放量，並在2014至2017年內，減少了17%的碳排放量，相當於種植了4249棵樹，也就是一座大安森林公園的大小；慈濟醫院則以硬體設備節約用水，每年回收再利用的水量為88800噸，佔總使用量的39%；高雄市立小港醫院在天台上種滿各種植物，為建築物降溫，並採取光感應系統節電。2012至2017年之間，小港醫院共省下30萬度電、110萬電費。

賈淑麗鼓勵民眾，將冷氣調高一度、避免喝瓶裝水，並在飲食習慣上減少碳的足跡。王英偉也補充，不管是用電、用水、生活習慣或飲食習慣上，我們都能落實節能減碳。每個人減碳一點點，就能達到很大的進步。他盼望透過低碳醫院的計劃，將台灣的經驗傳輸到全世界。

(中時 )

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