嘉義》黃偉哲 翁章梁互拉抬聲勢 嘉南農合作一起打世界盃

嘉義青農向大家介紹來自嘉義、甜度超過20度的優質火龍果。（張亦惠攝）

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黃偉哲（右4）、翁章梁（左3）互相交換競選背心，並現場穿上，互相拉抬聲勢。（張亦惠攝）
「嘉南農合作、農業逗陣行」，黃偉哲、翁章梁就農業做交流，承諾從安全到安心，聯手打造「嘉南食安防線」。（張亦惠攝）
黃偉哲以台南文旦、翁章梁以嘉義的洋香瓜，雙方互相「交換禮物」。（張亦惠攝）

嘉南農（攏）合作！民進黨提名台南市長參選人黃偉哲23日偕同台南市議員及參選人，至嘉義縣沃田農場拜訪縣長參選人翁章梁及嘉義青農團隊，「嘉南農合作、農業逗陣行」，雙方就農業做交流，承諾從安全到安心，聯手打造「嘉南食安防線」，兩人更交換簽名競選背心，並當場穿上，互相拉抬聲勢，為年底選舉造勢。

翁章梁和黃偉哲兩人皆是農家子弟出身，這場農業交流座談，雙方各自介紹並交換當地農特產品，嘉義青農端出甜度超過20度的火龍果以及全台最搶手的優質甜瓜作客，台南則帶來越光米和文旦，展現堅強的農業實力。黃偉哲也讚賞翁章梁曾擔任過農委會副主委，對於農民的需求，有一定的了解。

翁章梁談到，「食安」是兩縣市政府很重要的責任，未來在食安的合作、田間管理和檢驗以及輔導農民安全用藥，兩縣市政府會大力推動合作。

另外翁章梁也強調，整個農業發展，青壯農是非常重要的族群，未來要集結更多的青壯農，開拓新市場，穩定通路，提高收入。

黃偉哲指出，除「食安防線」外，未來兩縣合作打亞洲盃和世界盃，不只內銷，更要讓嘉南的農產品在全世界能行銷得更多、更遠，打造台灣的另一個品牌。

(中時 )

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