高雄》反賭聯盟下戰帖 韓國瑜：陳其邁出席 願公開辯論

韓國瑜在臉書表示「高雄美食豐富，如果朱學恒要請雞排，記得要用本地雞排，還能配上樺達奶茶！」。（圖/韓國瑜臉書）

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中時電子報

國民黨高雄市長參選韓國瑜今日表示，中華民國是個民主國家，他個人尊重「反賭博合法化聯盟」提出的反賭訴求，但是必須抗議該聯盟執行長何宗勳對於他的汙衊，他也願意參加「反賭博合法化聯盟」提出的公開辯論，前提是陳其邁一起參加，以及大家用理性的態度來探討高雄市、旗津區未來經濟發展的出路。

民進黨立委及反賭聯盟日前抨擊韓國瑜是「三級老千」，拿開賭場作為政策，簡直是侮辱高雄選民，造成許多社會問題。反賭聯盟也向韓國瑜下戰帖，針對賭場議題公開辯論。

對於何宗勳抨擊韓國瑜，「不好好思考發展經濟的願景，只會滿口不切實際性幻想、設賭場」。韓國瑜反駁表示，只有滿腦子「性幻想、設賭場」的人，眼睛看出去，才會認為別人都是「性幻想、設賭場」；對於愛情摩天輪，他的論述非常清楚，是要包裝愛河的愛情觀光產業鏈，提振高雄的觀光產業，何宗勳偏偏要扭曲成「性愛摩天輪」，他不禁懷疑「反賭博合法化聯盟」根本就是民進黨的附隨組織，也一起加入抹黑韓國瑜的烏賊行列。

還原發展旗津觀光產業的真實說法，韓國瑜表示，他當初是說，由於現在旗津1年少了100萬的觀光人次，他提出爭取旗津適用離島建設條例，希望打造旗津成為高雄唯一的全區免稅區，找回不斷流失的觀光客，當然離島建設條例不免會碰觸到賭場議題，但這部分還需要看旗津居民是否同意。

韓國瑜說，他提出旗津設立觀光賭場的構想，是拋磚引玉，要大家一起思考如何繁榮高雄，如何讓高雄的產業興旺起來，觀光客能夠大量來高雄，讓我們能賺錢、賺錢、再賺錢！他認為，只要是合法的錢，高雄一定要去賺，尤其韓國、新加坡、澳門都設有觀光賭場，日本首相安倍也剛剛核准設立3家觀光賭場，合法的錢，為什麼高雄不能賺？

(中時電子報)

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