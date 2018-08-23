南華大傳延誤發兼任教師薪水 疑行政管理缺失

2018年08月23日 15:07 中時 張亦惠

南華大學教授謝青龍日前在社群網站（facebook）po文指出，收到兼任教師、學生抱怨，校方拖欠學校兼任助理、工讀生薪水，3月的薪水6月才收到，嚴重影響師生權益，並質疑是否因業務量過大、行政管理缺失導致。

某位系上有主、副修，兼任教師逾60位的不具名教授表示，自此系主任上任後，拖欠兼任教師薪水問題日益嚴重，其系甚至1年換了5位助理，質疑此事是否因基層助理業務量過大導致。

對此，南華大學主任秘書葉月嬌表示，因此系兼任教師採1對1教學制，每堂課必需師生簽名，確保兼任教師如期上課才能核發薪水，可能在此環節上延誤送交，造成教師薪水延遲發放，已與系主任研議，在這方面做調整。

謝青龍表示，近年來學校接了許多新計畫，經費也增多，卻無聘任新職員，導致原有職員工作量過大，又有招生、寫計畫等事宜，謝青龍強調，此事並非基層職員問題，而是校方在人事、行政管理上的缺失，盼校方從根本解決問題，而非解決提出問題的人。

對於工讀生薪資延誤，甚至學生間傳言不要在校內工讀，葉月嬌表示，目前工讀生及其他系所的薪資皆正常發放，唯剛開學時因作業繁複會稍有延遲，不解為何有此傳言。兩方說法不一，謝青龍則表示，只要學生、兼任教師有如期領到薪資、問題解決就好。

(中時 )