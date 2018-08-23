南華大傳延誤發兼任教師薪水 疑行政管理缺失

友善列印
中時

南華大學教授謝青龍日前在社群網站（facebook）po文指出，收到兼任教師、學生抱怨，校方拖欠學校兼任助理、工讀生薪水，3月的薪水6月才收到，嚴重影響師生權益，並質疑是否因業務量過大、行政管理缺失導致。

某位系上有主、副修，兼任教師逾60位的不具名教授表示，自此系主任上任後，拖欠兼任教師薪水問題日益嚴重，其系甚至1年換了5位助理，質疑此事是否因基層助理業務量過大導致。

對此，南華大學主任秘書葉月嬌表示，因此系兼任教師採1對1教學制，每堂課必需師生簽名，確保兼任教師如期上課才能核發薪水，可能在此環節上延誤送交，造成教師薪水延遲發放，已與系主任研議，在這方面做調整。

謝青龍表示，近年來學校接了許多新計畫，經費也增多，卻無聘任新職員，導致原有職員工作量過大，又有招生、寫計畫等事宜，謝青龍強調，此事並非基層職員問題，而是校方在人事、行政管理上的缺失，盼校方從根本解決問題，而非解決提出問題的人。

對於工讀生薪資延誤，甚至學生間傳言不要在校內工讀，葉月嬌表示，目前工讀生及其他系所的薪資皆正常發放，唯剛開學時因作業繁複會稍有延遲，不解為何有此傳言。兩方說法不一，謝青龍則表示，只要學生、兼任教師有如期領到薪資、問題解決就好。

(中時 )

低碳醫院興起 誓每年減碳1％ 整個南台灣快沈了！高雄老闆霸氣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。