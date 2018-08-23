熱愛阿湯哥「捍衛戰士」 日本首位女戰機飛官亮相

2018年08月23日 15:22 中時電子報 李靖棠

由阿湯哥（Tom Cruise）主演的經典電影《捍衛戰士》（Top Gun），他那身帥氣的戰機飛行員服裝，確實影響了許多少男少女的心。據日本NHK新聞報導，日本航空自衛隊（JASDF）今日迎來、該國史上第一位女性的戰機飛行員，年僅26歲、來自橫濱的松島美紗中尉（２等空尉），成功完成宮崎縣新田原基地的飛行訓練，正式成為自衛隊首名F-15J戰機（F-15J Eagle）的飛行員。

F-15J Scramble JASDF Okinawa Naha Base / 那覇基地 スクランブル

過去日本戰機飛行員清一色都是男性的天下，直到3年前、防衛省為因應少子化衝擊，才正式解除性別限制，讓同樣懷抱飛上天空的女性軍官，也能有機會接受飛行訓練。身形嬌小的松島美紗中尉正是該政策的受惠者之一，接受訪問時笑稱，自己是在小學階段、因為觀看電影《捍衛戰士》後，深深地被飛行員和駕駛戰機的英姿吸引，才讓她種下了這個航空夢。

日本宮崎縣新田原基地，未來松島美紗中尉的飛行員同袍們。（圖/日本航空自衛隊）

由麥道（McDonnell Douglas）公司得標，F-15戰機於1972年首次試飛成功，並於2年後交付美軍服役。F-15至今仍是、美國與多個盟友的主要戰力之一。有單/雙座兩類，但攻擊型的E型打擊鷹是雙座版本。極速可達2.5馬赫、最多可搭載3個副油箱，最大航程約為3100浬。可掛載7,300公斤的武器，包含AIM-9響尾蛇飛彈、AIM-120先進中程空對空飛彈或是核子彈頭。

參與阿拉斯加紅旗軍演、日本航空自衛隊現役的F-15戰機。（圖/美國空軍）

出身防衛大學的松島美紗，是該梯訓練班次中唯一的女性軍官，成功克服了9倍重力（9G）的考驗、複雜且困難的操作系統後，順利與其他5名男性飛官取得飛行資格，未來將編制入宮崎縣新田原基地第5航空團內，協助日本抵禦來犯的敵機。

(中時電子報)