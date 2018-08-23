NSO跟著音樂去旅行 首場周末晚間新北新莊先開演

2018NSO跟著音樂去旅行演出，將自25日晚間起從新莊啟航，分別前往澎湖、宜蘭；苗栗演出。（陳俊雄攝）

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為了與更多人分享古典音樂的美好與感動，國家交響樂團（NSO）2017年首度推出「綠野音樂講座─跟著音樂去旅行」計畫，今年在音樂學者蔡永凱博士的策畫及主講下，本周六起帶領NSO銅管聲部音樂家群及女高音許育甄、男中音趙方豪，先後在新莊、澎湖、宜蘭、苗栗演出四場。

新北市文化局副局長于玟表示，音樂會免費入場，民眾可攜帶野餐墊，乘著夏夜聆聽莫瑞特《迴旋曲》、奧芬巴赫《康康舞曲》、蘇格蘭民謠《奇異恩典》、羅西尼歌劇《塞維利亞理髮師》選曲、威爾第歌劇《茶花女》選曲及台灣作曲家蕭泰然、呂泉生的曲子。

NSO執行長郭玟岑指出，在各縣市政府支持下，NSO也地把文化平權列為推廣目標，讓各地民眾都能感受到音樂的美好，尤其音樂可以跨越種族、語言的隔閡，大家也都可以在音樂中獲得各自的詮釋與感受。

NSO指出，這次音樂會採「銅管五重奏＋聲樂家」的演出形式，餐與演出者包括主講人蔡永凱、女高音許育甄、男中音趙方豪及NSO銅管聲部音樂家群─法國號黃任賢、小號張景民、陳長伯、鄒儒吉、長號邵恆發及低音長號彭曉昀等人，自巴洛克時期的法國為起點，接著探訪義大利、德奧等迷人風光，再往美國新大陸方向移動。

蔡永凱透露，這次的演出很多與吃的東西有關，有義大利、美國，也有台灣吃的東西，由於不少曲目並非針對銅管創作，因此在演出前也特別針對銅管改編。

NSO表示，2018「綠野講座音樂會─跟著音樂去旅行」25日晚間7時半在新莊文化藝術中心廣場首演；26日晚間7時在澎湖縣文化局園區演藝廳戶外廣場演出；9月9日晚間7時半在宜蘭演藝廳戶外草皮演出；最終場9月16日在苗北藝文中心戶外展演舞台演出。

(中時 )

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