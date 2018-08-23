治療新曙光! 打肉毒桿菌素可治療頑固型偏頭痛

2018年08月23日 15:29 中時 魏怡嘉

治療頑固型偏頭痛，注射肉毒桿菌素可緩解。50歲周女士有偏頭痛問題，每次發病前兆，都會看見閃光、流星，且從太陽穴、牙齒顳顎關節、後頸部及肩膀，痛到覺得身體不是自己的，每天多次使用抗憂鬱劑及止痛藥物皆無效，經嘗試注射肉毒桿菌素療法，頭痛明顯緩解，約3～4個月回診一次，目前治療超過1年，效果良好。

周女士表示，自己5年前因牙痛看牙，發現有磨牙、顳顎關節等問題，在接受了根管治療後，才發現是偏頭痛造成，每次發作，服藥後還須躺在床上3～4小時才緩解，尤其是天氣變化，如下雨、變冷更容易發作，在還沒有接受肉毒桿菌素治療之前，實在苦不堪言。

新光醫院整形外科主治醫師陳柵君表示，台灣目前有150萬人承受偏頭痛之苦，偏頭痛的原因很多，與三叉神經及下視丘等生物訊號異常有關，也可能因為體質、飲食、生活壓力、工作形態、女生生理期或睡眠等因素干擾。根據世界不同研究中心的統計，約有3~14％的偏頭痛會發展成慢性偏頭痛，也就是頑固型頭痛，然而約有0.9～2.2％的慢性偏頭痛病患無法接受適當的預防性治療，或是因預防性治療效果不佳嚴重影響工作及生活品質。

陳柵君指出，藥物所無法解決的頑固型偏頭痛，目前有以手術、肉毒桿菌素及神經刺激器治療的新進展，讓慢性偏頭痛的病患見到新曙光。以肉毒桿菌素治療頑固型偏頭痛的機轉，主要有2個理論，一個是可減少臉部神經的敏感度，讓傳到大腦的訊號降低，另一個則與手術理論較像，即進行神經阻斷或是讓肌肉收縮減緩，進而減少神經傳導的刺激。

陳柵君指出，新光醫院整形外科於2012年引入偏頭痛手術，加上肉毒桿菌素等治療方法，至今治療上百名慢性偏頭痛病患，有超過85％的病患經手術治療後，會有超過50％的頭痛改善率，另亦有30％病患完全治癒率，唯目前健保不給付，須依肉毒桿菌素施打的量自費2~3萬元不等。

(中時 )