823周年 馬英九：以前大陸送砲彈現在送水跟陸客

2018年08月23日 15:28 中時電子報 邱文秀

今天是823砲戰60周年，前總統馬英九在臉書表示，他特地到金門太武山忠烈祠，向當年陣亡的將士英靈致祭。並說金門跟廈門從8月5日起正式通水，未來金門不再為缺水所苦，60年前大陸送過來的是47萬發的砲彈，現在送過來的是幾十萬的觀光客，以及每天幾萬噸的水，兩岸要和平。

823炮戰這場戰役深深影響兩岸關係發展。當時在小金門擔任第9師師長的前行政院長郝柏村受訪時表示，823炮戰展現了台灣的自立自強，贏得美國的信任，使台美關係深化。同時也讓大陸意識到，台灣問題無法以軍事力量解決，兩岸才能逐步走向和平。也讓台灣在此後30年間專心發展經濟，取得世界矚目的成就。

今天是823砲戰60周年，前總統馬英九在臉書表示，他特地到金門太武山忠烈祠，向當年陣亡的將士英靈致祭，因為這場戰役對中華民國、對台灣民眾來說都非常重要，沒有他們英勇的浴血奮戰，就沒有現在的台灣，今天來回憶過去這段重要的歷史，也希望兩岸關係能朝向和平的方向發展。

另外，金門跟廈門從8月5日起正式通水，未來金門不再為缺水所苦，馬英九說，這是他擔任總統任內，就開始計畫推動的政策，現在能夠付諸實現，看了非常感動，這是對金門民眾真正有幫助的事情。

他表示，想想看，60年前中國大陸送過來的是47萬發的砲彈，現在送過來的是幾十萬的觀光客，以及每天幾萬噸的水，這改變非常的大，相信每一位台灣人，永遠不會希望再回到過去兩岸劍拔弩張，武力對峙的局勢。

最後他還標註:#823砲戰60年 #47萬4791發砲彈 #沒有金門就沒有台灣 #從前送砲彈現在送水#兩岸要和平

(中時電子報)