健身教練罹乳癌自體脂肪瓣重建美胸

2018年08月23日 15:44 中時 林欣儀

年僅31歲的健身教練「柔柔」是健身房內受學員歡迎的好教練，事業如日中天，日前洗澡時摸到右側乳房有硬塊，就醫檢查確診為乳癌第二期，醫生建議切除腫瘤，但她希望保留乳房，所幸醫療團隊取出其胃網膜自體脂肪瓣重建乳房，讓她能治病又美胸。

提到發現乳癌的心路歷程，「柔柔」說，因家族中沒有親友罹患過乳癌，摸到乳房有硬塊時，心裡覺得不太可能，但為了讓自己更放心，決定就醫檢查，沒想到「真的中了」。

經過與醫生溝通，「柔柔」同意切除腫瘤，但希望能維持美觀，亞洲大學附屬醫院乳房外科主治醫師王銘嶼表示，傳統手術切除腫瘤時會造成外型殘缺，但隨科技進步，患者可考慮切除後保留足夠肌膚，並使用胃網膜自體脂肪瓣重建，「柔柔」就是選擇此種方法。

王銘嶼指出，因「柔柔」乳房不豐滿，且腫瘤位置在右乳外下方，在切除後一併取出腹腔內、覆蓋小腸的胃網膜自體脂肪瓣，並填補進乳房空腔內。「柔柔」看到治療後的右乳比原本還堅挺，大大鬆了口氣。

王銘嶼強調，乳癌位居女性癌症之首，且40歲以下民眾沒有常規性篩檢，建議女性平時多補充海藻類、纖維素、十字花科蔬菜、Omega-3脂肪酸等具抑制癌細胞產生物質的食物，並減少攝取脂肪攝取，如果發現乳房有硬塊、不舒服則應儘速就醫。

(中時 )