健身教練罹乳癌自體脂肪瓣重建美胸

亞洲大學附屬醫院乳房外科主治醫師王銘嶼協助患者以胃網膜自體脂肪瓣填補乳房切除後的空缺。（林欣儀攝）

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年僅31歲的健身教練「柔柔」是健身房內受學員歡迎的好教練，事業如日中天，日前洗澡時摸到右側乳房有硬塊，就醫檢查確診為乳癌第二期，醫生建議切除腫瘤，但她希望保留乳房，所幸醫療團隊取出其胃網膜自體脂肪瓣重建乳房，讓她能治病又美胸。

提到發現乳癌的心路歷程，「柔柔」說，因家族中沒有親友罹患過乳癌，摸到乳房有硬塊時，心裡覺得不太可能，但為了讓自己更放心，決定就醫檢查，沒想到「真的中了」。

經過與醫生溝通，「柔柔」同意切除腫瘤，但希望能維持美觀，亞洲大學附屬醫院乳房外科主治醫師王銘嶼表示，傳統手術切除腫瘤時會造成外型殘缺，但隨科技進步，患者可考慮切除後保留足夠肌膚，並使用胃網膜自體脂肪瓣重建，「柔柔」就是選擇此種方法。

王銘嶼指出，因「柔柔」乳房不豐滿，且腫瘤位置在右乳外下方，在切除後一併取出腹腔內、覆蓋小腸的胃網膜自體脂肪瓣，並填補進乳房空腔內。「柔柔」看到治療後的右乳比原本還堅挺，大大鬆了口氣。

王銘嶼強調，乳癌位居女性癌症之首，且40歲以下民眾沒有常規性篩檢，建議女性平時多補充海藻類、纖維素、十字花科蔬菜、Omega-3脂肪酸等具抑制癌細胞產生物質的食物，並減少攝取脂肪攝取，如果發現乳房有硬塊、不舒服則應儘速就醫。

(中時 )

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