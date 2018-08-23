換腦袋用綠能 賴揆妙喻「賣鹽與賣傘的兄弟」

2018年08月23日 15:59 工商 張語羚

蔡政府全力推動2025年非核家園，不過企業界普遍擔憂綠能不夠穩定，行政院長賴清德今（23）日以「賣鹽與賣傘的兄弟」妙喻，不論雨天、晴天，兩兄弟的母親都應該為他們有生意做感到高興；因此他建議全國商總理事長賴正鎰，可以正面思考綠能發電，「冬天有風力發電、夏天有太陽能光電」。

賴清德今與全國商總座談，賴正鎰鎖定4大議題，期望行政院出手協助企業界，分別是兩岸政策、美中貿易戰、能源穩定及觀光人次倍增計畫，期望政府帶領企業突破兩岸難題，協助減緩美中貿易戰衝擊，並穩定綠能供應，避免風力及太陽能光電季節性缺電的問題，以及參考日本觀光倍增計畫，讓每年來台旅客上升至2,000萬人次。

賴清德回應，總統蔡英文提出新經濟3大方向，透過前瞻基礎建設計畫、5＋2產業創新、新南向政策，扶植我國經濟與產業轉型。

在能源政策議題上，賴清德說，明年備轉容量率將達到10％、備用容量率上看15％；非核或擁核之爭，台灣社會討論了10多年，直到日本311地震後，前總統馬英九從善如流，確立核一、核二、核三廠不延役，接著去年電業法通過後，確立2025年非核家園水到渠成，並非一步達成。

賴清德也期望企業界能換個角度思考綠能發電，他以「賣言與賣傘兄弟」比喻，一位母親有2個兒子，一個賣傘、一個賣鹽，因此不論雨天還是晴天，媽媽都非常難過，但有人建議，換個角度想，不管雨天、晴天，都有一個孩子有生意做，應該天天都高興才是，「所以我建議賴理事長可以改變想法，冬天我們有風力發電、夏天有太陽能光電。」

另來台陸客確實大幅減少約400萬人次，但整體來台旅客從馬政府執政最後一年的1,043萬人次，提升至現在的1,074萬人次，換句話來台旅客並未減少。

兩岸政策方面，賴清德強調，行政院是服從總統領導，蔡英文的兩岸政策非常具體，對中國善意不變、承諾不變且不會走對抗回頭路，但也不會在壓力下屈服，希望企業界能夠支持，兩岸關係維護雙方都有責任，中國不必硬要台灣接受一個中國原則的九二共識，台灣前途只有2,300萬人能決定，不管任何總統或執政黨都如此。

賴清德說，中國沒有顧慮到台灣是民主、自由、法治的國家，硬要台灣接受不為全國人民接受的前提，兩岸關係的變化不可完全規則於台灣政府，企業界若到中國經濟時，也應轉達台灣人民的心聲、善意，以對話取代對抗、交流取代圍堵、求同存異，讓兩岸和平發展。

美中貿易戰有越演越烈趨勢，賴清德說，蔡英文親自主持對外經貿策略會議，政委鄧振中也督導經濟部的因應小組，將會優先保障台商權益，若台商有碰到任何困難，政府一定作為後盾予以協助。

若企業決定返台投資，賴清德說，已有投資台灣事務所，提高行政效率協助企業回台，目前中美貿易戰，第一波、第二波關稅調整，影響目前不大，但政府將會持續關心。

(工商 )