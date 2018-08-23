熱帶低壓恐轉颱風北移中市府做好防汛整備嚴陣以待

2018年08月23日 16:17 中時 陳世宗

根據中央氣象局預報，位於台灣外海的熱帶性低氣壓23日已在屏東東港登陸，隨時可能發展成今年第21號颱風「燕子」；為因應可能挾帶而來的豪雨或劇烈性降雨，台中市政府各局處已提前進行各項防災整備措施，並於上午11時於各區公所開始發放沙包，提醒民眾檢視居家周遭及側溝排水，嚴防大雨可能的災害。

為因應今明兩天熱帶性低氣壓可能帶來劇烈雨量，水利局已備妥3萬包沙包、820塊防汛鼎塊、248部各式抽水機整備，並已完成水利局及各區公所搶修搶險開口契約並通知待命。

23日上午11時全市29區公所已開始發放沙包，民眾可到離住家最近的區公所憑身分證或駕照免費領取沙包，每戶原則可領取沙包10包、公寓大廈及工商行號30包，若身分證或駕照地址不在該行政區內的民眾，則可檢附租屋契約或里長證明等證明文件領取。

日前急降豪雨造成台灣大道榮總附近積水及花博葫蘆墩圳周邊積淹水情形，水利局也已派員加強監看巡檢及管理，另南屯溪水閘門攔污柵已先拆除加強通水順暢；在大里溪水系周邊也建置完成6座抽水站，包括五張犁、中興、后溪底、湖日、車籠埤抽水站及光明排水簡易抽水站，已完成溫機待命，降低大里溪水系淹水風險。

建設局第一時間成立豪雨應變小組，由該局副局長、處長分工，大隊等單位立即進駐，並請搶災搶險開口契廠商待命整備，可出勤調動車輛共148台，救災排班待命人員168；全市車行地下道目前共20座，均已完成機電設備及抽水設備測試運轉。

為因應災情搶修需要，都發局已整備救災排班待命人力計36名，可出勤調動之機具含迷你怪手2台、燒焊車1台、高空作業車2台、小型發電機8台、小山貓2台、卡車1台共16台相關救災機具待命。

(中時 )