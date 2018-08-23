「永遠的玉女」楊采妮重返台灣大銀幕 《嗨！神獸》詮釋漁村媳婦

2018年08月23日 15:57 時報周刊 張毓琪

由mm2 滿滿額娛樂股份有限公司出品暨製作，特纳傳播亞太區公司與百聿數碼創意股份有限公司聯合出品，台灣首部療癒系真人動畫奇幻電影《嗨！神獸》於今（23日）正式舉行開鏡儀式，主要演員包括久違台灣影壇的玉女楊采妮，童星白潤音、林佑銓、陳京甫、特別友情客串演員是元介、以及未能出席開鏡儀式的主演呂雪鳳、李李仁等人。

出品人陳其遠表示：「《嗨！神獸》是mm2滿滿額娛樂 2018年很重要電影企劃，這是台灣首部真人動畫電影，我們集結台灣優秀的製片與主創團隊、來自馬來西亞的新生代導演池家慶、國際女星楊采妮、天才童星白潤音，並且重金動效打造『神獸』，希望可以打造出人與神獸共存的奇幻世界，創造屬於台灣原創新IP。」

《嗨！神獸》電影主要在宜蘭大溪漁港拍攝，希望以台灣漁村的純樸生活風貌為背景，呈現純真男孩對失蹤父親的思念，男孩身處媽媽與阿嬤之間的親情羈絆，以及神獸陪伴男孩走出傷痛的溫暖療愈。

《嗨！神獸》劇本曾在2016年入圍由中國合一影業和香港國際電影節所共同舉辦 「早鳥•新導演啟航計劃」，導演池家慶表示，故事啟發自他父親過世時的親身感受，經過3年的籌備，終於開拍的心情是既期待又興奮，「劇本首稿就得到女主角楊采妮的認同，讓我相當感動，這是很適合大人帶小孩看的故事。」

《嗨！神獸》感人劇情打動了久違台灣影壇的玉女楊采妮，接下劇中育有八歲兒子的漁村媳婦角色，「真的好久沒演台灣電影。」她沒來過宜蘭拍片，主動提前親赴大溪漁港勘景排練，「這是全然陌生但很舒服的地方，這段時間我決定就在這邊生活了」。

楊采妮笑說自己很喜歡小孩，愛跟小孩拍片，她讚賞此次同台演出童星白潤音，「他很聰明，很自然，有點成熟但又沒失去他的純真。」而且她當初一見到童星白潤音就母愛滿溢，看到呂雪鳳排戲時跟「孫子」白潤音親暱，立刻配合劇情角色上身，拿出神奇寶貝轉蛋爭寵「兒子」白潤音。

不克出席開鏡儀式的「阿嬤」呂雪鳳與「爸爸」李李仁，對於此次演出《嗨！神獸》也充滿期待，兩人雖然是首度合作母子，但因個性相投，私下早已十分熟悉，呂雪鳳笑說「兒子這麼帥是不錯啦，但漁夫哪有這麼時尚的啦！」而劇組定裝日更只見「阿嬤」呂雪鳳與「爸爸」李李仁與白潤音搶著玩成一片，劇組眾人公認「他們根本就是一家人。」

自稱已成老師專業戶的演員是元介，此次客串《嗨！神獸》兩天國小老師，他坦承：「我是為了心目中的女神楊采妮！」他笑說平常哪有機會能跟女神同台演戲？沒想到這次可以跟女神對戲一整天；是元介半開玩笑：「如果我是老師，那我一定每天請女神家長來學校。」

《嗨！神獸》劇情描述漁村孩子阿吉相信父親告訴他的美麗傳說：魔幻森林藏著大人看不見的神獸，牠有大象的鼻子、馬的耳朵、豬的身體、犀牛的四肢，能吃掉噩夢讓人美夢成真；沒想到阿吉爸爸出海意外失蹤，阿吉希望神獸把父親失蹤的噩夢吃掉，此時媽媽回漁村向阿嬤提出要求想帶阿吉回台北生活，某夜，阿吉發現龐大神獸浩蕩出巡……。本片預計10月初殺青，2019年年底上映。

(時報周刊)