亞運》最後一箭失手7分 雷千瑩只能爭銅

射箭女將雷千瑩。（杜宜諳攝）

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中時電子報
／綜合報導

雅加達亞運反曲弓射箭賽今（23）日登場，中華隊射箭男、女選手在個人賽奮戰，受到比賽場上亂風干擾，女子選手雷千瑩在四強賽最後1箭「剉」手，射出7分敗給印尼選手，只能爭奪銅牌。

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印尼女子選手庫瑪莉表現超水準，她在8強賽幹掉南韓女將張惠禎，只見張惠禎在場上直射9、8分箭，讓庫瑪莉直追超越，庫瑪莉打敗張惠禎之後，對上中華隊雷千瑩，原本中華抱有打敗她的希望，事實並非如此。

雷千瑩與庫瑪莉激烈鏖戰，兩人力拚5回合，雷千瑩搶下第1回合、第2回合平手、第3回合庫瑪莉獲勝，雷千瑩搶下第4回合，進入決勝的第5回合，前2箭各是9分，最後1箭雷千瑩竟射7分，庫瑪莉射出10分勝出。

中華隊女子教練倪大智表示，譚雅婷在8強賽沒有掌握風勢，力量與動作抓不到感覺，影響整體表現；而雷千瑩在4強賽對戰印尼選手時，其實表現不錯，可惜最後1箭受到亂風干擾，在這緊要關頭求好心切，撐「秒」過久之故。

23射箭的反曲弓個人賽項目，中華隊男子、女子選手只剩雷千瑩進入4強賽，她沒有打敗印尼選手而落入銅牌爭奪戰，無法爭金奪銀。

中華隊總教練林政賢表示，23日比賽的風勢很亂、有旋風，增加選手成績的變數，大家射箭出手的判斷過於小心，未來選手會放開來射，應該會有佳績，中華隊將把目標放在團體賽。

中華隊男子選手魏均珩在8強賽遇上南韓選手李禹錫，魏均珩表現失常連輸2回合，第3回合兩人射出28分平手，可惜第4回合又是29分和局，李禹錫積分領先6分直接勝出。

(中時電子報)

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