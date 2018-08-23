臺北》網路空氣票轉成實體組織 柯文哲 揪網友成立Line群組

2018年08月23日 15:55 中時 張潼

台北市長柯文哲官方Line帳號今下午2時45分傳送一則訊息，「邀請您填寫表單，加入我們，一起揪朋友！透過組織力量追求進步，共創台北光榮城市。」填寫完畢後，即與其他一樣有填寫的「柯粉」一起被加入Line群組；柯辦表示，Line粉絲目前共有22萬人，此次共開設13個群組，目的是將粉絲做成實體組織。

根據柯文哲官方帳號傳送的訊息，民眾點進表單連結後，需填寫自己的姓名、電話、email以及戶籍所在縣市，如果勾選台北市，還會進一步詢問設籍哪一個行政區。填妥送出後，民眾會被分配加入戶籍所在地的Line群組，例如「KP士林第一分隊」、「KP中山第一隊」等。訊息發送短短1小時，各區群組大約都累積2、300人。

柯文哲競選辦公室發言人林筱淇表示，此活動目的是把市長22萬Line粉絲做成實體組織，9月開始要舉辦「公民咖啡館」，第一場從內湖區起跑，屆時就會在各行政區Line群組內發起邀請，讓身在群組內的粉絲再邀請其他親朋好友參加。至於除12行政區外，外縣市民眾也有一個群組，每個群組都有一個團隊管理員，目的是希望能聽取市民、在台北市生活的非市民對市政的建議。

此舉是否希望將「網路聲量」轉化成「實體選票」？林筱淇表示，就是希望活動動員，來凝結支持者的向心力，以此方式做一個嘗試，也是蒐集意見的管道。

(中時 )