郝柏村：應還原抗戰歷史 過去的批評大多是政治鬥爭說法

2018年08月23日 15:57 中時 楊家鑫

隨著政黨輪替，台灣社會對於中華民國的抗戰歷史越來越淡漠，反觀大陸則不斷攫取話語權。經歷過抗戰的前行政院長郝柏村日前受訪時表示，過去中共一直批評「不抵抗主義」，但事實上若太早開打只是「以卵擊石」，毛澤東也說過「不打無把握的仗」、「存人失地，人地皆存」。他說，「過去的批評都是政治鬥爭的說法，就像現在台灣說白色恐怖一樣，都是扣帽子。」

郝柏村近來不斷走訪大陸各地抗日戰爭會戰點，不久前才前往武漢參加「武漢會戰80周年」相關研討會。郝柏村日前受訪時表示，希望在22個會戰點設置紀念館，還原抗戰歷史真相，讓大陸百姓也知道這段歷史。

他說，大陸以前說抗戰是中共打的，現在改說正面戰場是國軍。「希望兩岸在抗戰歷史多多交換意見，雖然大部分時候都是各說各話，不過我們也不會去批評他們的說法，心裡有數就好。」

郝柏村指出，七七事變後，蔣介石先生發表「最後關頭」演說，全面抗戰開始。由於武漢、上海等地都無險可守，前期的松滬會戰、武漢會戰等一系列戰役都是為了拖延時間，好將兵工廠等重要產業轉移至四川。最終成功拖了一年半，才能艱苦撐到抗戰勝利。

郝柏村表示，20年前，他去盧溝橋紀念館，看到上頭說日本發動九一八事變後，是蔣介石要求張學良執行「不抵抗」政策，中共過去是拿這個醜化國民黨，現在改說是張學良自己決定。但這個決定在當時是正確的，如果張學良不顧一切開打，數萬子弟兵也只是「以卵擊石」。

他說，毛澤東也說過，「不打無準備之仗，不打無把握之仗」，「存人失地，人地皆存；存地失人，人地皆失。」不抵抗主義就是這個意思。「過去的批評都是政治鬥爭的說法，就像現在說的白色恐怖一樣，都是扣帽子。」

郝柏村表示，戰爭的痛苦不是當事人很難理解，戰場上往往命懸一線，他年輕時在抗戰受的傷，直到80歲作斷層掃描，發現頭部有金屬反應，才知道原來腦袋裡有一小塊的彈片與他和平共處數十年。他笑說，「只能說我的命還蠻大的」。

(中時 )