屏東落山風洋蔥 全聯獨家賣

全聯執行長謝健南（左）與屏東縣副縣長吳麗雪（右）今一同推廣屏東落山風洋蔥。（鄧博仁攝）

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全聯即日起推出限定6萬組的「屏東落山風洋蔥涼拌組合」，每組380g、43元。（鄧博仁攝）

全聯是全台洋蔥銷量最大的通路，今年力推屏東落山風洋蔥，冷藏後去辛辣、味道鮮甜，涼拌吃清涼消暑，即日起在全聯約945家門市獨家推出限定6萬組的「屏東落山風洋蔥涼拌組合」，加贈日式和風醬和芝麻柴魚粉及洋蔥食譜教學。

全聯今年1月至今業績雙位數成長，昨（22日）起至24日延長營業至24時，中元節業績可望再衝高，全聯執行長謝健南今表示長年熱銷的生鮮、蔬果目前契作面積達2200公頃，不只對農友有保障，防止價格波動，控管品質也能顧及消費者食安。

謝健南表示，今年國產洋蔥盛產，為了照顧本土農業，縮短進口洋蔥販賣期，7月起全面販售國產洋蔥，且與國產洋蔥最大的產區屏東縣政府合作推廣的屏東落山風洋蔥，預計至9月中可完售。今年除了國產洋蔥年銷量要達1000噸，可較去年400噸增1.5倍，洋蔥總銷量也上看2200噸，要較去年2000噸高1成。

落山風洋蔥為短日照品種，長期受屏東落山風吹拂，減少蟲害有利種植，且根莖倒伏使養分匯聚球莖，洋蔥紮實飽滿且口感軟嫩細緻、鮮甜多汁，風味溫和、蔥勁十足，與進口洋蔥口感較辛辣、硬實口感明顯不同，涼拌、清炒、熬煮都適合。

(中時 )

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