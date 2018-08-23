林冠勳酒駕交保三度鞠躬道歉 是否退選不表態

2018年08月23日 16:10 中時 張孝義 、 陳信翰

台北市議員參選人林冠勳22日晚涉酒駕後擦撞顏姓機車騎士，23日交保後，林冠勳面對鏡頭向大家道歉，數度哽咽流淚。（陳信翰攝）

林冠勳的王姓助理，也在交保後離去。（陳信翰攝）

林冠勳酒駕交保後步出北檢法警室。（張孝義攝）

因酒駕林冠勳3度鞠躬道歉。（張孝義攝）

林冠勳的助理王邦峻交保後快步離開北檢。（張孝義攝）

台北市中正、萬華區議員參選人林冠勲涉嫌酒駕肇事，還疑似讓他的助理王邦峻頂替，警方移送台北地檢署，檢察官偵訊後，諭令林冠勳以20萬元、王邦峻以10萬元交保，林冠勳步出北檢後3度鞠躬道歉，但是對於是否退選？林冠勳則沒有鬆口，表示研究後再說。

林冠勳是在22日晚上9時許，行經北市汀洲路一段242巷時左轉時，與行駛在座車左側的47歲顏姓機車女騎士發生擦撞，林冠勲的座車未停車處理直接開走，顏女打電話報案指控座車肇事逃逸。

警方到場處理，林冠勳的助理王邦峻開著叔生事故的車載林回到事故現場，王並表示是自己駕車發生事故，但當時被騎士揭穿，林冠勳酒測值0.3，王邦峻雖然酒測值為零，但被依刑法164條頂替罪移送法務。

檢察官複訊後，11時39分就諭令林冠勳20萬交保、王邦峻10萬交保，但是，林冠勳卻拖到下午3時10分才辦保完畢步出留置室。林冠勳坦承自己酒駕，並向社會鞠躬道歉，他表示，因為跑行程所以喝了酒，全程都是助理王邦峻開車，後來車子開到競選總部，競選團隊下車後，才由他自己開車回到很近的住家。

至於助理頂替一事，林冠勳說，本來他們以為遇到假車禍，所以當時助理王邦峻主動向警方表示是由他開車，並尋求與對方和解。

國民黨台灣北市黨部已經表示希望林冠勳主動退選，這個部分林冠勳說，還要思考後再說。

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(中時 )