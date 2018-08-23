遠赴離島關懷老人之家 南開科大師生把歡樂帶給異鄉長者

▲南開科大師生遠赴澎湖進行關懷表演活動後與衛福部老人之家長者合影。（科大提供）

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▲南開科大的「有澎自方來關懷偏鄉」活動，在白沙鄉樂齡學習中心，並與長者合影。（南開科大提供）

南開科技大學親善大使服務團、福祉系學會與王凱立薩克風音樂志工團，利用暑假遠赴離島澎湖白沙樂齡學習中心，除為衛福部老人之家長者進行關懷活動，並策畫90分鐘節目，有原住民舞蹈、歌唱、帶動唱與薩克斯風演奏，把歡樂帶給異鄉長者，志工們也歡渡難忘且有意義的暑假。

南開科大的愛心志工們表示，在白沙鄉樂齡學習中心，約有70位長輩參與，將場地擠得滿滿，長輩們熱情的歡迎，並開心觀賞他們精心策畫的節目；白沙鄉長莊美孝也特地前往頒贈感謝狀，因為白沙鄉極少有台灣本島的學生前往當地表演，莊鄉長也滿心歡喜下場和長輩們一起同樂。

第二站前往衛福部老人之家，養護科李科長特別感謝南開科大師生利用暑假飄洋過海，帶來精彩的節目及滿滿的愛心關懷，老人之家長輩們欣賞到南開同學精彩的原住民舞蹈，並有男扮女裝同學帶來的合唱，把長輩們都逗得笑不攏嘴。

另外，王凱立薩克斯風志工團的國台語老歌演奏，更喚起長輩的記憶，紛紛同聲哼唱，歡度難忘的午後。南開科大指出，因此次參加同學都是首次來到澎湖，他們也利用表演活動空檔，體驗菊島風土民情，歡渡既難忘、充實又有意義的快樂暑假。

(中時 )

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