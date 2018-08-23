遠赴離島關懷老人之家 南開科大師生把歡樂帶給異鄉長者

2018年08月23日 16:06 中時 楊樹煌

▲南開科大的「有澎自方來關懷偏鄉」活動，在白沙鄉樂齡學習中心，並與長者合影。（南開科大提供）

南開科技大學親善大使服務團、福祉系學會與王凱立薩克風音樂志工團，利用暑假遠赴離島澎湖白沙樂齡學習中心，除為衛福部老人之家長者進行關懷活動，並策畫90分鐘節目，有原住民舞蹈、歌唱、帶動唱與薩克斯風演奏，把歡樂帶給異鄉長者，志工們也歡渡難忘且有意義的暑假。

南開科大的愛心志工們表示，在白沙鄉樂齡學習中心，約有70位長輩參與，將場地擠得滿滿，長輩們熱情的歡迎，並開心觀賞他們精心策畫的節目；白沙鄉長莊美孝也特地前往頒贈感謝狀，因為白沙鄉極少有台灣本島的學生前往當地表演，莊鄉長也滿心歡喜下場和長輩們一起同樂。

第二站前往衛福部老人之家，養護科李科長特別感謝南開科大師生利用暑假飄洋過海，帶來精彩的節目及滿滿的愛心關懷，老人之家長輩們欣賞到南開同學精彩的原住民舞蹈，並有男扮女裝同學帶來的合唱，把長輩們都逗得笑不攏嘴。

另外，王凱立薩克斯風志工團的國台語老歌演奏，更喚起長輩的記憶，紛紛同聲哼唱，歡度難忘的午後。南開科大指出，因此次參加同學都是首次來到澎湖，他們也利用表演活動空檔，體驗菊島風土民情，歡渡既難忘、充實又有意義的快樂暑假。

(中時 )