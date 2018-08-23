影》狂風暴雨高雄工地鷹架倒塌 壓死2路人1命危

2018年08月23日 16:08 中時 柯宗緯 、李尚禹、 王錦河 、李尚禹、

天外飛來橫禍！高市今（23）日狂風暴雨，三民區建國路、自立路口一棟施工大樓，位於12樓的鷹架不敵強風應聲倒塌，恰巧2台機車、3名路人經過，不慎遭壓住，警消獲報前往搶救，救出3人均無生命跡象，目前分送3家醫院急救，其中吳姓男子與林姓母親雙載兩人宣告不治，另名戴姓女子命危搶救中，全案將依過失致死罪偵辦。

今天下午2時57分，榮欣建設所興建的這棟15樓集合住宅，12樓鷹架不敵強風吹襲，從高空砸落路面，當時兩台機車行經，不慎遇難。當時目擊的店家指出，事發時突然一陣強風吹來，而綠燈準備轉紅燈，因此車速變慢，突然其來天降龐然大物，嚇了一大跳，緊接著就發生憾事。

起初死傷不明，消防隊派出9車26人前往搶救。消防隊指出，救援上困難地方是鷹架有一定重量，且數量蠻多，因此派出大型機具逐一排除清空，避免患者二次傷害，3人被發現時呈現側躺狀態，外表沒明顯外傷，但均無呼吸心跳。

轄區三民派出所警方事後確認死傷者身分，34歲吳姓男子當時載著59歲林姓母親經過，另名女騎士為45歲戴姓女子，詳細事故原因有待進一步調查釐清。

高醫指出，下午4點25分到院的林姓女子， 送醫已無呼吸心跳，初步研判是氣血胸造成死亡。大同醫院也宣布吳姓男子急救無效。

阮綜合醫院指出，送醫的戴姓女子腦出血，昏迷指數3，左腳掌骨折，右手上臂骨折，頭部撕裂上，目前脈搏微弱，醫護仍在搶救中，若心條穩定才能轉加護病房繼續觀察救治。

工地劉姓主管表示，今天施工架沒有施工，研判可能是原本施工架外頭有競選帆布受風力拉扯，造成結果。這棟樓是15層樓高，要建造集合式住宅，現在開始停工，至於傷患部分，公司已經派員前往關心慰問。

高市府秘書長趙建喬指出，初判是風勢過強釀禍，已依《建築法》勒令停工，同時要求工務局及勞檢處即刻調查。此事件建設公司須負上完整責任，市府將協調與傷亡家屬做後續賠償事宜。

(中時 )