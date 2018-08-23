設慰安婦像破壞台日關係？藍委轟謝長廷媚日失格應下台

2018年08月23日 16:27 中時 楊佳穎

駐日代表謝長廷日前在臉書指出，「台灣內部的中國政黨」不斷擴大台日的矛盾對立，包含設立慰安婦銅像、反對核災食品進口，「其作用在破壞台日關係，不言而喻」；發言一出引發議論。對此，國民黨團副書記長柯志恩23日召開記者會，除譴責謝長廷一再媚日完全失格，應辭職下台，並向總統蔡英文提出嚴正抗議。

國民黨團23日上午召開「你哪國人？媚日無極限，失格謝長廷下台！」記者會，柯志恩在會中指出，謝長廷上台後屢遭質疑，到底是日本派駐台灣的代表，還是我方派入的大使；且慰安婦議題是個大是大非問題、國格問題及婦女平權問題，「憑什麼駐日代表認為這樣舉動破壞台日關係？」

柯志恩也說，行政院長賴清德去年9月於立法院備詢時曾說，會要求謝長廷針對慰安婦議題，要求日方道歉；而謝長廷今年3月到立法院備詢也稱有向日方表達，「若真的有向日方表達抗議，此時為何會對設立慰安婦銅像有這麼多意見？」

柯志恩接著說，蔡英文身為中華民國第一任女總統，2015台灣慰安婦紀錄片《蘆葦之歌》推出時，曾稱這是推動轉型正義第一步；2016年身為候選人的她也強調，民進黨一直主張應積極與日方交涉，讓上一代長輩受到的委屈能得到補償，還指責當時執政的國民黨至今沒進展。2016年慰安婦小桃阿嬤過世時，蔡英文曾說阿嬤們年紀都大了，向日本提出慰安婦求償道歉之事應加速處理，「這些都是蔡英文指示的，請問至今為她們做了哪些事情？」

柯志恩說，對於謝長廷一番言語一定要嚴厲譴責，也希望謝長廷能如今年3月的承諾，具體向日方提出抗議，並對此事有所交代，而不是稱國民黨為內部中國政黨，並譴責國民黨破壞台日關係。此事並非藍綠間問題，謝長廷對於慰安婦處理，也應說清楚與日交涉之立場到底是什麼，「若無法對這事情做清楚界定釐清，謝長廷就應該下台負責。」

(中時 )