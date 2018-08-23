陳學聖提告王浩宇加重誹謗 嗆：該監督的是鄭文燦

2018年08月23日 16:22 中時 蔡依珍

有網友翻出王浩宇2015年12月12日在臉書發文感謝陳學聖。(蔡依珍翻攝)

市議員王浩宇指控立委陳學聖的助理假選民服務、實收6萬元回扣，陳學聖23日到桃園地檢署正式提告加重誹謗，強調有收半毛錢立刻退出政壇，要求王比照辦理並登報道歉，再度澄清是6萬是律師費，志工何春惠完全無給職，反嗆王浩宇該監督的是鄭文燦，「選上後歡迎他24小時來監督！」

王浩宇22日指控，黃姓婦人的楊姓兒子2012年發生車禍，卻只拿到6萬元強制險理賠，求助陳學聖服務處，在服務處主任轉介下認識「助理」何春惠，何之後穿著立委助理的背心向公路總局西部濱海公路北區臨時工程處索賠，2013年楊家獲國賠30萬2645元，卻被何拿走20％，怒控：「穿著背心調解國賠就是利用立委職權徇私！」

陳學聖23日直奔桃檢按鈴申告，痛斥王浩宇不究事理、還沉溺在爆料文化，強調所謂的「回扣」是黃姓婦人和凌海律師事務所法律專員何春惠合意的法律服務費，雙方還白紙黑字簽有委任書，他從頭到尾都沒有經手金錢、服務處也沒有發出任何一只公文，完全站在協助當事人的立場提供必要諮詢。

陳學聖說，團隊有公費助理、自費助理和志工，何春惠是完全無給職的志工、何的勞健保都可以證明，事發後也對於牽扯上陳感到萬分抱歉，幾度請辭，但陳學聖認為何並沒有錯，慰留繼續請何為團隊奮鬥，也感嘆5年前的選民服務卻在選舉當頭被說成收回扣，情何以堪？

陳學聖說，為捍衛從政30年的名譽、證明自己的清白、杜絕蓄意汙衊抹黑的爆料文化，正式對王浩宇和黃姓婦人提告加重誹謗罪，他無奈表示，對黃小姐提告只是要一個真相和道歉，只要她願意還他清白，「百分之百撤告，但王浩宇絕對告到底！」但王浩宇絕對告到底！」

陳學聖說，議員的職責是監督市府、對象應該是市長鄭文燦，鄭的任內爆出副局長收取回扣、關說喬事，遭起訴和彈劾，卻不見「議員王浩宇」監督問政，呼籲他要善盡職責、不要袒護放水，酸道：「等到選上後歡迎他監督！」

陳學聖和王浩宇22日晚間還在節目中當面對質互嗆，有網友翻出王浩宇2015年12月12日在臉書發文感謝陳學聖，稱從來沒有因他批評國民黨而拒絕協助、主任武九齡不藏私給很多指導，還說人不能忘本、不能忘記別人給的協助，沒想到如今卻處處瞄準陳學聖、還把主任武九齡也牽扯進來，武九齡聞言瞬間淚灑現場，陳學聖則感嘆政客沒有永遠的朋友。

(中時 )