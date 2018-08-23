紀念823砲戰60週年 朱宗慶打擊樂團「打響金門」

2018年08月23日 16:16 中時 趙靜瑜

今年是金門823砲戰60週年紀念活動，對於金門人來說，過去兩岸烽火連天的危急時刻，單打雙不打的不安全感，已經深深烙印在金門人心中；而金門海印寺的鐘聲，刻劃了金門人的記憶，這些點滴都寫進了作曲家劉長遠創作的《海印鐘聲》，原為國樂團編制，將由朱宗慶打擊樂團演出打擊樂版本，

受金門縣文化局之邀，朱宗慶打擊樂團再度造訪金門舉辦「打響金門」音樂會。藝術總監朱宗慶表示，1998年，打擊樂團曾應邀參與文建會所舉辦的巡迴基層演出活動，到過金門縣金湖國小以及社教館舉辦打擊樂講座和音樂會演出，「如今再度造訪，距離上次赴金門演出，已有20年之久。這次能夠再度演出，非常難得。」

《海印鐘聲》原由金門縣政府文化局2017年委託作曲家劉長遠創作，曾入圍第29屆傳藝金曲獎「最佳創作獎：作曲類」，作品以海邊傳來海印寺的鐘聲為題，刻劃金門人的生活；中間段落不諧和的和絃，則帶出砲火連天的戰地歲月。這次在金門的演出，由朱宗慶打擊樂團駐團作曲家洪千惠改編成打擊樂版本，透過打擊樂豐富的聲響音色，與在地民眾一起「打響金門」，傳頌世界和平。

其他曲目還包括朱團拿手的《夢幻列車》、《快樂的木琴》、《女人香》、《射日》以及《爵士鼓協奏曲》等樂作。該團將於今(23)日及24日兩天舉行音樂會，地點在金門縣文化局演藝廳。

(中時 )