紀念823砲戰60週年 朱宗慶打擊樂團「打響金門」

紀念823砲戰60週年，朱宗慶打擊樂團「打響金門」。(朱團提供)

友善列印
中時

今年是金門823砲戰60週年紀念活動，對於金門人來說，過去兩岸烽火連天的危急時刻，單打雙不打的不安全感，已經深深烙印在金門人心中；而金門海印寺的鐘聲，刻劃了金門人的記憶，這些點滴都寫進了作曲家劉長遠創作的《海印鐘聲》，原為國樂團編制，將由朱宗慶打擊樂團演出打擊樂版本，

受金門縣文化局之邀，朱宗慶打擊樂團再度造訪金門舉辦「打響金門」音樂會。藝術總監朱宗慶表示，1998年，打擊樂團曾應邀參與文建會所舉辦的巡迴基層演出活動，到過金門縣金湖國小以及社教館舉辦打擊樂講座和音樂會演出，「如今再度造訪，距離上次赴金門演出，已有20年之久。這次能夠再度演出，非常難得。」

《海印鐘聲》原由金門縣政府文化局2017年委託作曲家劉長遠創作，曾入圍第29屆傳藝金曲獎「最佳創作獎：作曲類」，作品以海邊傳來海印寺的鐘聲為題，刻劃金門人的生活；中間段落不諧和的和絃，則帶出砲火連天的戰地歲月。這次在金門的演出，由朱宗慶打擊樂團駐團作曲家洪千惠改編成打擊樂版本，透過打擊樂豐富的聲響音色，與在地民眾一起「打響金門」，傳頌世界和平。

其他曲目還包括朱團拿手的《夢幻列車》、《快樂的木琴》、《女人香》、《射日》以及《爵士鼓協奏曲》等樂作。該團將於今(23)日及24日兩天舉行音樂會，地點在金門縣文化局演藝廳。

(中時 )

咖啡時光！台中家商傳承學習經驗 台鐵、高鐵中秋疏運班次出爐 各…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。