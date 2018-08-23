823炮戰60周年馬英九到金門 感慨對岸送「炮彈」變送「水」

2018年08月23日 16:17 中時 李金生

前總統馬英九偕立委楊鎮浯赴太武山向陣、公亡官兵致敬。（李金生攝）

馬英九在公祭時帶頭大聲唱國歌，場面讓人感動。（李金生攝）

馬英九走訪金門最著名老街「模範街」。（李金生攝）

前總統馬英九與老人家相見歡，場面十分溫馨。（李金生攝）

前總統馬英九品嘗金門小吃「蚵仔麵線」，讚不絕口。（李金生攝）

前總統馬英九受到民眾熱烈歡迎，沿途人擠人水洩不通。（李金生攝）

前總統馬英九赴大陸「通水」金門現場，實地了解作業現況。（李金生攝）

前總統馬英九對金門地下水超抽十分關心。（李金生攝）

前總統馬英九赴大陸「通水」金門的田埔受水池，實地了解作業現況。（李金生攝）

馬英九中午到山西村用餐，民眾和遊客爭相合影。（李金生攝）

今天是「823炮戰60周年」紀念日，前總統馬英九赴太武山公墓向陣、公亡官兵致敬，並前往任內推動的大陸「通水」金門田埔現場履勘。他有感而發表示，60年前對岸送過來的是47萬發炮彈，現在則是幾10萬的觀光客與每天幾萬噸的水，希望兩岸能夠繼續和平發展下去。

馬英九說，他在任內推動大陸「通水」到金門，花了很多時間跟對方商量，它的意義非常重大，讓兩岸從當年非常激烈的戰爭，走向民生、觀光，改變非常的大，「永遠不會希望它再改回去！」

他強調，金門能夠成為兩岸通水的一個據點，金門人應該感到很驕傲，而兩岸能夠繼續的和平發展，水只是其中的一環，還有很多其它的工作可以做。

針對台薩斷交，馬英九表示感到很難過，因為接連與我斷交的5個國家，除聖多美普林西比只去過1次以外，其它他都去過2次以上，像巴拿馬還去過5次，且不是只有官方的關係，跟他們的人民之間也有一些往來，像剛剛斷交的薩爾瓦多，他在那邊就有認養兒童，時間很長，差不多有10年，因此個人覺得非常難過，「邦交一斷，就沒法再挽回了！」

馬英九表示，他自己也做過總統，特別將心比心，設身處地為蔡總統思考一下，要怎麼樣能夠避免斷交像雪崩一樣的發生，因此他覺得應該再仔細思考是否能夠回歸「九二共識」，讓大陸能夠去除我們這邊有任何要搞「台獨」、「一邊一國」的想法，「這些想法如果存在的話，兩岸是不可能和解的。」

馬英九說，看到邦交國一個個離我們而去，心情真的是非常難過，「有人說沒有關係啊，丟掉一個邦交國可以省很多錢，可他不知道一個國家在這個世界要存在，你還是需要人家承認的，不是自己爽就可以了，就可以在這個世界存在了。」

馬英九今天一早就跨海抵金，在赴太武山向「823炮戰」陣、公亡官兵致敬前，也在立委楊鎮浯等人的陪同下，走訪模範街並在國定古蹟「邱良功母節孝坊」旁小吃店品嘗蚵仔麵線和肉羹麵，沿途受到當地民眾和遊客熱烈歡迎，爭相與他合影，熙攘人潮將東門菜市場擠得水洩不通。

(中時 )