曾執行「同濟計劃」赴越南至今未解密 海軍中邦軍艦今除役

2018年08月23日 16:45 中時電子報 喻華德

海軍第151艦隊今日在左營基地舉行第203戰隊所屬，中海級戰車登陸艦LST-230「中邦」軍艦的除役典禮，「按照慣例」僅邀請歷任艦長及眷屬觀禮，並未開放媒體採訪。而中邦軍艦是四艘曾在民國64年4月，秘密執行「同濟計劃」遠航越南協助華僑逃離越共魔掌投奔自由的戰車登陸艦之一。但如今中邦軍艦解甲歸田走入歷史，「同濟計劃」事隔43年國軍仍未解密，有軍事研究者質疑為何美軍對越戰戰敗都可以公開談論，而從旁協助的中華民國海軍卻不能吭聲？

據《尖端科技雜誌》報導，同濟支隊由張宗仰上校擔任支隊長，率領LST-205中建軍艦、LST-218中啟軍艦、LST-229中萬軍艦及LST-230中邦軍艦四艦執行。原本計劃至越南聯合美國及韓國海軍共同協助西貢政府，將自廣治、順化等淪陷區逃離後，受困於峴港的30萬難民撤往金蘭灣。之後載運部分使館人員與行李返國。

3月28日中萬、中邦軍艦啟航，4月3日派遣中啟、中建軍艦。但峴港及金蘭灣在30日相繼淪陷，因此任務對應調整。中萬、中邦軍艦駛往湄南河口，4月3日靠泊下卸救濟物資，再至富國島與另二艦會和。14日各艦搶灘，協助將美軍來不及撤離的物資和裝備運往新港，在頭頓外海與美軍會合。17日，支隊接受「美軍撤運管制中心」的指揮調度，準備執行大規模的撤離行動。至4月下旬，因戰況急劇惡化等諸多因素，國防部電令兩艦先行返國。

當時南越政府為了「維持士氣」的假象，拒絕民眾自由出境。越南海軍在頭頓外海巡邏，防止人民逃離。支隊長在26日下令中建、中萬兩艘沒有直升機甲板的軍艦先行返國，5月2日抵達高雄港。因為撤僑任務乃臨時增加，兩艦儘載運華僑10人及大使館部分財務就返航，事後反遭監察院以「撤僑是否有失職」為由調查。

撤僑行動由28日起至30日上午8時30分結束。期間一架南越空軍UH-1B「易洛魁」直升機搭載18人降落在中邦軍艦上，這架直升機雖然迅速塗上「中國海軍」及「230」(中邦軍艦舷號)，但還是被美軍索回。但是這架U機配備的M134 7.62公釐六管機槍成功取回，並由聯勤仿製成功，但是最後並未量產。至民國102年軍事雜誌報導，聯勤仿製的「軍史文物」M134機槍遭報廢拆解。值得玩味的是，陸軍採購UH-60M「黑鷹」直升機時，美軍首次同意出售GAU-19/B 7.62公釐旋轉機槍，但陸軍卻未採購。在共軍裝備戰力快速提升時，國軍進入21世紀卻仍然不接受這種射速高的機槍，背後究竟是何考量外界不得而知。

中啟、中邦兩艦參與了美軍的「急風行動」。整個撤僑行動撤離有7,000人成功撤離，但光是中啟、中邦軍艦就搭載了1,500人。而美軍第76特遣隊共派出了15艘軍艦參與撤僑。支隊返國迎來的卻是監察院的責難。

今年3月，原先傳出中邦軍艦將於13日開往金門料羅灣搶灘，並在23日現地除役，捐贈給金門縣政府作為博物館。但這個計劃因故改變，中邦軍艦在今日於左營除役。之後引發了「全國唯一有擊沉中共魚雷艇戰功的中海軍艦可以換成中邦軍艦？」的爭議。這種對歷史「可以打折」的態度，完全不值得肯定。中邦軍艦與中海軍艦都有保存作為博物館的價值，但是在臺南德陽「軍艦博物館」之後，國內多年來並未再設立軍艦博物館。蔡英文今日在臉書發文紀念八二三砲戰60周年，政府的「前瞻計劃」執行率儘27%，顯然，蔡政府並不重視保存中海軍艦與金門設立博物館，才會出現海軍及金門縣政府均認為整修成本過高無意修復的情況。海軍的戰功艦中海軍艦最終是否會當靶艦將自己的光榮戰史擊沉，外界都在看。

(中時電子報)