賴揆：「中國其實不必硬要台灣接受一個中國原則的92共識」

2018年08月23日 16:20 中時 張理國

台薩斷交，商總理事長賴正鎰關切兩岸政策，蔡政府要帶領工商界及2300萬人走向哪個方向？行政院長賴清德下午強硬回應，「中國其實不必硬要台灣接受一個中國原則的92共識」；中國並未顧及台灣是自由、民主、法治的國家，硬要台灣接受不為全國人民所接受的前提，這樣的兩岸關係的變化，不可歸責於台灣政府。

賴揆說，兩岸政策行政院是服從蔡總統的領導，而蔡總統的兩岸政策是非常具體的，對中國善意不變、承諾不變、不會走對抗的回頭路、但也不會在壓力下屈服；其實兩岸關係維護，雙方都有責任，「中國其實不必硬要台灣接受一個中國原則的92共識」，台灣前途只有2300萬人有權決定，任何人哪怕是總統，任何一個政黨哪怕執政黨都不宜替人民先決定未來要統還是要獨，這一點應該是全國人民的共識。

賴揆並說，中國並未顧及台灣是自由、民主、法治的國家，硬要台灣接受不為全國人民所接受的前提，這樣的兩岸關係的變化，不可歸責於台灣政府，也希望工商界要求兩岸和平發展時，有機會在中國時，可把台灣人民的心聲，蔡總統的善意讓對岸知道，讓兩岸用對話取代對抗，用交流取代圍堵，先求同存異，透過交流取得彼此的「瞭解、理解、諒解、合解」，兩岸和平發展，如此對兩岸和平才是好事。

(中時 )