超人媽媽伴腦麻兒求醫 繞半個台灣跋涉360里路

2018年08月23日 16:20 中時 王文吉

台中慈濟醫院護理長吳東芸（左）代替田小弟，寫卡片感謝他的「超人母親」。（王文吉攝）

台中慈濟醫院準備「佩佩豬」蛋糕，祝福生命鬥士田小弟展開新人生。（王文吉攝）

台中慈濟醫療團隊代替田小弟寫感謝卡給「超人母親」。（王文吉攝）

台中慈濟醫院準備「佩佩豬」蛋糕，祝福生命鬥士田小弟（左）展開新人生。（王文吉攝）

台中慈濟醫療團隊與「超人媽媽」張淑敏（右）、生命鬥士田小弟合影。（王文吉攝）

「超人媽媽」張淑敏帶腦麻兒子，跋涉360公里的高鐵、台鐵車票。（王文吉攝）

「超人媽媽」張淑敏（右）餵田小弟（右）吃蛋糕。（王文吉攝）

「超人媽媽」張淑敏。（王文吉攝）

田小弟患有高張力腦性麻痺（右），「超人媽媽」張淑敏帶著他遠赴360公里外的台中慈濟醫院治療。（王文吉攝）

「超人母親」張淑敏為了患有腦麻的兒子田小弟，推著輪椅跋涉360公里，遠赴台中慈濟醫院就診，七年如一日。田小弟後來獲得慈濟基金會補助，接受脊椎內幫浦手術，全身扭曲狀況得到緩解，如今可吃下很多東西，還長高長胖。愛子心切的張淑敏欣慰說「他是我的孩子，帶他來台中看醫生，我不會覺得辛苦！」

不怎麼高的身影，又出現在高鐵台中站，「超人母親」張淑敏推著坐輪椅的兒子，經過無障礙通道，轉搭火車到潭子，再換計程車到台中慈濟醫院回診。為母則強的她說「我們2個月要來1次，每次要住院1天，我把這趟路當作小旅行，一路上是我們母子倆獨處的時光。」

田小弟是早產兒，出生時僅1000公克，6個月時確診高張力腦性麻痺。媽媽張淑敏為了照顧腦麻兒子，辭去飯店房務工作，與警職退休的丈夫擺攤賣菜，她說，嚴重時，孩子的胃縮得緊，胃酸直冒，肚子很餓，但食物放到嘴裡就吐出來，1天僅能吃1餐，有時只能吃甜食或喝一點奶，10歲了還只有20多公斤、110公分。

張淑敏與先生帶著田小弟跑遍全台各地的醫學中心求診，7年前，在中部找到復健科醫師蔡森蔚，從此，由先生開車載她與田小弟長途跋涉就醫，多次在休息站過夜，後來1對雙胞胎兒子出生，她拜託丈夫及公婆照料，便與田小弟搭乘交通工具，橫跨半個台灣到台中看診。

復健科主任蔡森蔚表示，腦性麻痺四肢型高張力症狀是全身扭曲，不停抖動或髖關節脫臼，腳踝也慢慢變硬、手伸不直，肌肉一直攣縮，田童一開始除了口服藥，也注射肉毒桿菌素，隨著體重愈重，藥效只能維持1個多月。

田小弟1天要吞70多顆藥物，張淑敏覺得很可怕。蔡森蔚指出，田童口服藥量已達極限，擔心無法負荷副作用，直到體重符合後，也獲慈濟基金會補助，由神經外科醫師江培業，在腹部皮下裝置脊椎內幫浦，將肌肉鬆弛劑定時定量直接注射到脊椎，用量是口服的200分之1。

個性樂觀的田小弟，術後在加護病房，滿臉輕鬆地對爸媽笑說「從來沒有睡那麼好過、一餐吃那麼多東西。」他除了謝謝爸媽，也謝謝慈濟醫院、謝謝證嚴法師，這份懂事與貼心，令醫護團隊動容，希望未來他能快樂學習。

田小弟面對重重疾病考驗，臉上明明寫滿了害怕，卻大聲告訴自己「我很勇敢不怕痛！」張淑敏不捨表示，高張力最嚴重是雙腳，長期下來，肌肉一邊長一邊短，左右腳脫臼，還開過髖關節的刀，削骨打鐵固定，目前都留有鋼片，如果早點做這個手術就不必受這個罪。

蔡森蔚說，孩子剛來時口吐白沫，腳夾很緊，放不開，現在已能放鬆。術後，田小弟的身體不再極度緊繃，他最開心的是可以吃很多東西，不用再忍受飢餓，還長高長胖，田小弟笑說，以前一天吃一餐，只能吃稀飯和麵，現在甚麼都能吃了，「我最愛吃牛排！」

張淑敏開心說，兒子術前身體很緊，坐著都全身痠痛，經常上學只上了2堂課，就必須請假回家休息，如今升上國中，已經可以上完一整天的課，專注能力也提高，得過多次進步獎。術後半年，全家人搭機香港迪士尼樂園旅遊，還搭船到綠島畢業旅行，真正開心地出遊。

台東、台中相距360公里，車程5個多小時，張淑敏感謝先生跟公婆，照顧菜攤和2個雙胞胎兒子，讓她無後顧之憂，帶著兒子遠赴台中求醫。田小弟也說，我很喜歡跟媽媽來台中，在慈濟認識很多朋友，有醫師叔叔，護理長姐姐，他們都對我很好。

慈濟醫護團隊稱讚田童是生命鬥士，期待他永不放棄，送上氣球花及佩佩豬蛋糕，還有他最愛的陳偉殷球員卡，並幫田童寫卡片感謝「我的超人媽媽」。張淑敏眼中泛著淚，笑說「我不覺得路途遙遠，再遠也要帶兒子來，只要他有好一點，辛苦、堅持都是值得的！」

(中時 )