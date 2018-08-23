1年新機出包！昨晚華信ATR偏離跑道 竟是主輪洩氣釀禍

1年新機出包！昨晚華信ATR偏離跑道 竟是主輪洩氣釀禍(圖/飛安會提供)

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中時電子報

昨天(22日)晚上7時30分，華信馬公飛往台中AE788班機，降落清泉崗機場時，飛機左偏衝出、壓到跑道邊燈。今天飛安會表示，初步了解是主輪洩氣，飛機偏離跑道，機腹擦撞跑道邊燈，該飛機已進台中棚廠內待修。華信表示，估計維修時間需要2星期，航機調度會請華航支援。

飛安會今天發布新聞稿，華信航空8月22日一架ATR72-600型機，國籍標誌及登記號碼B-16852，班機編號AE788航班，由馬公機場起飛執行載客任務，目的地台中機場，該機於19時30分在36號跑道落地，撞到跑道邊燈，造成飛機損傷。機上飛航組員2人、客艙組員2人及乘客70人，共計74人均安。

飛安會指出，接獲事故通報後，立即派先遣小組前往台中機場，進行現場量測等蒐證。飛安會調查官張文環表示，初步勘查該架飛機由於主輪洩氣，讓飛機偏離跑道，鼻輪則是完好、沒有受損。但機身擦撞到跑道燈，機腹受傷。

《蘋果》報導，華信航空副總經理張酉光表示，昨晚先將飛機拖到台中棚廠待修，請剛好在台灣的原廠的結構工程師，商請前往台中查看，應該可以維修，但維修原料須向原廠訂購，估計2星期才能完成維修工作。

航機調度部份，張酉光表示會請華航支援，華信航線不受影響，也不會影響中秋節疏運。

(中時電子報)

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