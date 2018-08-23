下班還有猛烈降雨！「砲彈雨」再下60小時

台灣颱風論壇預測，未來三天南台灣隨時可能出現猛烈雨勢。(圖/翻攝自臉書)

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中時電子報
/ 綜合報導

中央氣象局持續發布豪雨特報，熱帶性低氣壓影響，今（23日）嘉義以南地區有局部豪雨或大豪雨，臺中至雲林、南投、臺東及澎湖地區有局部大雨或豪雨，桃園至苗栗地區及新北、宜蘭、花蓮山區可能有局部大雨，根據臉書社團《台灣颱風論壇》天氣特急，未來60小時，隨時可能出現猛烈雨勢！

《台灣颱風論壇》發文指出，下班還有猛烈降雨，嚴防豪雨成災！強降雨持續中，下班時注意自身安全，至於雨什麼時候才會停？熱帶性低氣壓到中部後會滯留，至少未來60小時、將近三天，南台灣都在強烈西南風影響範圍，隨時可能出現猛烈雨勢。

有網友詢問「像今天台南、高雄這種致災性暴雨可能會再下嗎？」《台灣颱風論壇》回應，只要低氣壓還在、西南風還強，都有可能。根據氣象局最新資訊，目前大豪雨地區包括：嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣。提醒民眾請注意瞬間大雨、雷擊、強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流，低窪地區要慎防淹水。

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中央氣象局預報員林定宜表示，今晚到入夜，高屏地區仍有超大豪雨，雲林、彰化、南投、嘉義以南有大豪雨，並且一直下到周五(24日)，雖然北部地區今天雨勢並不明顯，但隨著熱帶性低氣壓北移，明天北部雨勢會比今天稍大。

(中時電子報)

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