從心出發的旅程　遠聚離帶觀眾卸下心防看戲

2018年08月23日 16:40 中時 李欣恬

現代人工作壓力大，經常積勞成疾而不自知。遠聚離劇團導演劉純良，以劇場為觀眾卸下心理重擔，將新營文化中心打造成一座心臟迷宮，觀眾不再是坐在台下看戲，而是脫下鞋子、卸下身上的背包行李，在演員的引領下，於中心各角落遊走，重新感受自己的心跳聲、回溯個人故事，並找到新的自己。

劉純良現年34歲，是高雄人，畢業於澳洲墨爾本大學跨領域創作碩士、台大政治系雙主修社會學系，她自小跳舞，大學也參與現代舞社，對表演藝術懷抱熱情，近年創團推出實驗作品，翻轉觀眾看戲經驗，也顛覆劇場的舞台空間使用方式。

這回作品名稱為《心的旅程Ou allez-vous？》，其中的法文「Ou allez-vous？」即是「你要去哪裡」之意。劉純良表示，她把新營文化中心規劃成顆大心臟，「來參加的觀眾，就像是這顆心臟的居民，暫時住在這個地點，透過旅程，重新發掘自我的潛能，也更加了解自己。」

劉純良表示，在動線設計上也符合心臟的運作方式，「像是心臟的瓣膜是控制血流的方向，血液一旦通過了，就無法回流，觀眾在通過這個劇場裡的瓣膜時，也無法再往回走，是單趟旅程，但有趣的是，觀眾最後還是會再回到原點，如同血液最終還是會再回到心臟。」

劉純良表示，這個作品的核心在於觀眾的感知和想法，她也提出給觀眾思考，「當經歷這趟如同血液循環的旅程，我們還會是同樣一個人嗎？而觀眾的心情是否平常過載，有哪些想要卸下的部分？或是有什麼想要掏出來的部分？這些都是參與這場表演可以感受到的部分。」

(中時 )