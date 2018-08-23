驚豔！更高視野看見彰化鐵道宿舍的綠色之肺

飛過扇形車庫，看到了一片綠意盎然的彰化之肺，彰化鐵道宿舍就群隱身在這片雜樹亂草中的，以更高的視野望去，讓人心動、競豔不已。（吳敏菁攝）

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飛過扇形車庫，看到了一片綠意盎然的彰化之肺，彰化鐵道宿舍就群隱身在這片雜樹亂草中的，以更高的視野望去，讓人心動、競豔不已。（吳敏菁攝）
扇形車庫是彰化的驕傲，全台唯一的扇形車庫，林世賢團隊訂於25日上午9點在扇形車庫對面鐵路工會，舉辦「活化鐵路宿舍村－青年文創基地座談會」。（吳敏菁攝）

雙眼乘著翅膀，飛過扇形車庫，看到了一片綠意盎然的彰化之肺，彰化鐵道宿舍就群隱身在這片雜樹亂草中的，以更高的視野望去，讓人心動、競豔不已。

彰化市長參選人林世賢的競選團隊今天發表「飛越鐵道宿舍村」的影片，提供了另種視野，認識彰化鐵道宿舍村就坐落在扇型車庫旁。這棟宿舍群如今幾乎被樹林、荒草淹沒，宿舍群的老建築被遺忘，但一群關心人，積極想活化他，多年奔走，從怪手下搶救，登錄彰化縣「文化地景」。

但取得文化資產的保護，地權、產權仍很複雜，未來修復保存仍是漫長一條路，林世賢指出，一直擱著不是辦法，提出由彰化市公所承租其中12棟建築構造安全的宿舍，打造青年文化基地，協調立委、臺鐵局，並在縣市合作的基礎下，處理台鐵產權問題。

扇形車庫是彰化的驕傲，全台唯一的扇形車庫，林世賢團隊訂於25日上午9點在扇形車庫對面鐵路工會，舉辦「活化鐵路宿舍村－青年文創基地座談會」，連結過去與未來，一起來集思廣益。

(中時 )

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