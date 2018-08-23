印度狂撿S-400便宜！俄售價大降300億　2020交付

2018年08月23日 16:46 中時電子報 何宜玲

俄羅斯與印度即將在10月簽訂購買S-400防空系統的協議，而且價格還比最初談定的65億美元(約新台幣2000億元)狠降了10億美元(約新台幣308億元)。印度國防採購委員會(DAC)將以55億美元(約新台幣1693億元)的價格，向俄國買下5套S-400防空飛彈系統。印度購買國防武器的議價能力真是不俗。

根據《俄羅斯衛星網》(Sputnik News)報導，俄羅斯與印度方面取得共識，將在10 月簽訂購買S-400防空系統的協議。而且俄國國防合作負責人說，考慮到兩國戰略夥伴之間的關係，莫斯科還大幅降低了S-400最後售出的價格，達10億美元之多。

根據公開消息來源說，俄羅斯向印度供應S-400系統的最初價格是65億美元，但10月即將簽約的最後價格至少比當初公開的定價便宜了10億美元。最後兩國將以55億美元簽署合約，而印度也將在2020年開始接收首批S-400飛彈防禦系統。

印度向俄羅斯購買5套S-400防空系統的協議，最早在2016年就獲得印度國防採購委員會的初步批准，直到最近兩國將以總價值55億美元的價格，進一步簽署合約。

儘管印度向俄羅斯購買S-400可能影響印度和美國的國防合作關係，但印度國防部長希塔拉曼6月初就說，莫斯科和新德里已經達成了S-400協議談判的最後階段。

(中時電子報)