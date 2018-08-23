飯店大玩創意！全新「食玩」系月餅搶攻中秋商機

2018年08月23日 16:37 中時 徐力剛

「成就非凡．土鳳梨酥」禮盒內含特製鳳梨酥12入，售價480元／盒。（圖片提供／天成飯店集團）

「凱撒果漾禮盒」使用台灣在地水果入饌，內含6款繽紛色澤月餅，售價680元／盒。（圖片提供／凱撒飯店連鎖）

「月宴禮盒」以凱撒飯店經典菜餚為靈感，充滿濃厚家宴風味，售價980元／盒。（圖片提供／凱撒飯店連鎖）

臨近中秋佳節，飯店業者月餅大戰一觸即發，天成、凱撒2大飯店集團今年不約而同瞄準兒童族群，推出全新「食玩」中秋禮盒搶攻商機。

天成飯店集團全新「天成文旅‧貯藏璽月禮盒」，包括蓮蓉蛋黃、XO魯肉、客家擂茶3種口味月餅，共6入，即日起至9月24日於台北天成大飯店、天成大飯店TICC世貿會館、台北花園大酒店同步開放預購，其中「客家擂茶」月餅內餡以傳統客家擂茶為基底製作，初嘗口感綿密細緻，尾韻帶有淡淡茶香。禮盒附贈逗趣可愛「貯藏華山1950-寶比存錢筒」乙個，設計師巧妙融合藏寶箱與金庫意象，打造高15公分存錢筒，今年中秋不僅可大啖美味月餅，更能培養家中孩童儲蓄習慣，寓教於樂一次滿足。

同步推出「成就非凡．土鳳梨酥」禮盒，閩南語「鳳梨」音似「旺來」，有吉利、旺旺來之意，主廚精選台南關廟鳳梨為食材，金黃餅皮鬆軟綿密，裹入手工熬煮土鳳梨餡，強調純天然製作不添加香料，入口酸中帶甜滋味．可感受到鳳梨纖維特有口感，愈吃愈上癮。

凱撒飯店連鎖此次以「月宴‧舞中秋」為主題，推出全新「凱撒果漾禮盒」，即日起同步預購，8月27日至9月23日開放取貨，加入台灣在地水果入饌，打造荔枝洛神玫瑰、香橙巧克力、清香柚子、芒果鳳梨、烏龍梅子和東山焦糖瑪奇朵等6種口味，外觀融入法式馬卡龍多變色彩妝點，營造舌尖多層次體驗。

「荔枝洛神玫瑰」月餅以粉色玫瑰造型一支獨秀，中間夾入特製荔枝內餡，酸甜滋味有初戀感。另款「東山焦糖瑪奇朵」月餅以東山咖啡為基底，調製焦糖瑪奇朵風味，焦糖與牛奶內餡充斥口中，隨後可感受到咖啡微焦風味，是款大人系月餅。

喜愛廣式月餅饕客不可錯過「月宴禮盒」，特殊口味「白胡椒鴨」月餅，主廚以凱撒飯店家宴招牌菜色為發想，嚴選鴨肉加入略帶辛辣感胡椒提味;「招牌滷肉」月餅則選用油而不膩滷肉為內餡，讓人憶起阿嬤家傳好滋味。

(中時 )