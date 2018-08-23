商總賴正鎰憂沒電 賴清德：你應該每天開心才對

2018年08月23日 16:43 中時 張理國 、 鄧博仁

行政院長賴清德（右2）23日在行政院與商業總會召開座談會，對於商業總會擔心風力發電會夏天沒電，冬天有電，他致詞時巧妙用小故事回應。(鄧博仁攝)

工商界關切能源配比，商總理事長賴正鎰以日本核電配比建議行政院長賴清德調整綠能配比。但賴揆當場以賣傘、賣鹽的小故事回應，希望企業界改變觀念，不管什麼樣的天氣，台灣的再生能源都充分發揮功能。

賴正鎰下午在與賴揆座談時，提及綠能發電，像是風力發電在夏天時風不大，會影響預期發電量，冬天時東北季風很大，但電量又不需要這麼多，所以在考量能源配比時，50%的天然氣30%的火力發電，20%的綠能配比是不是可以調整，像是日本核電配比上升，但火力發電降低，建議配比在安全的情況下列入考量。但賴揆以一則小故事建議賴正鎰改變觀念。

賴揆說，小時候老師曾講過一個故事，有個媽媽有兩個小孩，一個賣雨傘、一個賣鹽，天氣好時媽媽也難過，想說賣雨傘的兒子沒生意，下雨時媽媽也難過，想說曬鹽賣鹽的兒子沒有生意。有人對媽媽說，妳應該每天都高興才對，天氣好時賣鹽的兒子有生意可以賺，下雨天時另一個兒子可以賣雨傘，不管天氣好天氣壞，妳的兒子都有錢可以賺。

賴揆以此回應賴正鎰核電配比的建議，希望賴正鎰斷了念頭，因為非核及擁核，台灣已經討論了幾十年，在日本311大地震後，台灣有更多民意要求落實非核家園目標，前總統馬英九也從善如流，公開宣布核一、核二、核三不再延役，2025年進入非核家園。

(中時 )