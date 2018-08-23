舞台技術、表演缺一不可　胡恩威的劇場課

香港劇場人胡恩威日前來台舉辦工作坊，和新生代劇場人分享新穎的舞台技術觀念，如何讓表演更生動。（舞蹈空間舞團提供）

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現今社會娛樂多元，有時人們寧願看網路直播也不願進劇場。享譽兩岸三地的香港劇場人胡恩威，日前來台為新生代劇場人開設工作坊，分享新穎的舞台技術和觀念。他表示，「在電腦網絡盛行的年代，更該思考劇場為何存在？而演員們也更該熟知新技術，讓表演方式會更生動，拉近和觀眾間的距離。」

胡恩威曾被劇場人賴聲川譽為「要知道趨勢在哪，就看胡恩威在哪」，他是香港表演團體進念．二十面體的藝術總監，從事劇場工作之外，也為流行娛樂界打造演唱會舞台，近年也開設工作坊，把他在流行娛樂、影視影音界的經驗，和兩岸三地的學子分享。

胡恩威表示，科技能為劇場增添更多可能性，作為新生代的表演者，不能再停留在鏡框式舞台的表演方式，「演員與舞者的表演方式都該跟著升級、改變，讓舞台技術協助你的表演更出色。」

胡恩威談到，「劇場的空間，不再停留在只是坐在台下看台上演戲，也可以是戴上VR眼鏡 ，想像自己就在倫敦看戲，甚至是劇院的劇場現場直播，都能帶給觀眾在鏡框式舞台下截然不同的體驗，未來會更多元。」

胡恩威表示，除了技術，聲音的表現方式也值得玩味，「只要運用得宜，即使是在一個很小的表演現場，也能製造出像身處在大教堂的感受，這對創作者和製作端也是一個突破，就不用找很大的場地，也能有同樣效果。」

胡恩威表示，兩岸三地都不缺乏表演人才，少的是舞台技術上的統籌觀念，他期待華人世界在技術、表演、舞台等各領域成熟到位之後，也能夠像美國一樣有定目劇演出，「一個產業需要有系統、有脈絡的推動，才有可能完成，我期望自己也能慢慢和大家分享這些觀念。」

(中時 )

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